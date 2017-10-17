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التحقيق في ضرب مدير مدرسة لطالب بالدقهلية.. وانهيار سور مدرسة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

التحقيق في ضرب مدير مدرسة لطالب بالدقهلية.. وانهيار سور مدرسة بالإسكندرية

05:01 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

التحقيق في ضرب مدير مدرسة لطالب بالدقهلية.. وانهيار سور مدرسة بالإسكندرية

أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية

كتبت- ياسمين محمد:

علق أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، على بعض الشكاوى التي وردت إلى الوزارة بشأن الدراسة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للشكوى من اعتداء مدير مدرسة نبروه الإعدادية بنين بمحافظة الدقهلية على أحد طلاب الصف الأول الإعدادي بالمدرسة بالضرب، أنه تم إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأضاف أنه تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.

وأوضح خيري، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه بشأن انهيار جزء من السور الداخلى الخاص بالأدوار العلوية بمدرسة عزيز أباظة الابتدائية بإدارة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، فإن المدرسة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الدراسى ٢٠١٧/٢٠١٨ للصيانة الشاملة، كما تم نقل تلاميذ الفترة الصباحية بالمدرسة للدراسة بمدرسة الفريق على جاد الرسمية لغات كفترة مسائية، ونقل تلاميذ الفترة المسائية بمدرسة عزيز أباظة إلى مدرسة أحمد بدوى الإعدادية كفترة مسائية، وانتظمت الدراسة فى المدرستين.

وأضاف خيري أنه بشأن الشكوى من عدم وجود مدرسين بمدرسة أبوقير الإعدادية بكوم أمبو بمحافظة أسوان، أن الموضوع ليس له أساس من الصحة، والمدرسة جديدة وتم افتتاحها هذا العام، وبدأت الدراسة بها مع بداية العام الدراسى الجديد، ويعمل بها جميع مدرسى المواد والأنشطة، وأشار إلى أن السيد مدير إدارة كوم أمبو التعليمية قام بزيارة المدرسة وتأكد من حسن سير العملية التعليمية داخلها.

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