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السيسي: حريصو​ن على التواصل مع المجتمع الأمريكي لمواجهة تحديات المنطقة

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مصراوي Masrawy

: حريصو​ن على التواصل مع المجتمع الأمريكي لمواجهة تحديات المنطقة

04:58 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

السيسي: حريصو​ن على التواصل مع المجتمع الأمريكي لمواجهة تحديات المنطقة

السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حرص على استمرار التواصل مع كافة أطياف المجتمع الأمريكي لتطوير وتعزيز المواقف المشتركة حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة وثائر مقبل مستشار رئيس الكونجرس اليهودي العالمي لشئون الشرق الأوسط، حسبما صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال السيسي: إن الجهود التي تبذلها مصر خلال الفترة الحالية للتوصل إلى حلول سياسية لعدد من الأزمات التي تشهدها المنطقة تؤكد أهمية تكثيف التنسيق مع الولايات المتحدة لحشد التأييد الدولي وحث الأطراف المعنية على التجاوب مع تلك الجهود بما يسهم في عودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

ومن جهته، أشاد لاودر بقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، معربًا عن تقديره للجهود المصرية في مختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ودورها الهام في مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ودفع عملية التنمية.

كما أشاد في هذا الصدد بما تشهده مصر حالياً من تطورات إيجابية تشير إلى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته وعودته إلى المكانة التي تستحقها مصر، فضلاً عن حرص مصر على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح وقبول الأخر.

وناقش اللقاء عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط ، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الشرعية إلى تولي مسئولياتها في قطاع غزة اقتناعاً منها بأهمية تلك الخطوة في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى سعي مصر لتسوية الأزمات التي تمر بها المنطقة من منطلق حرصها الدائم والمستمر على الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها ويوفر مستقبل أفضل لشعوب دول المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني موقف حاسم من مواجهة الإرهاب وأن يقف بحزم أمام كافة الأطراف التي توفر الدعم والمساندة للجماعات الإرهابية وذلك حتى يمكن لجهود محاصرة الإرهاب والقضاء عليه أن تؤتي ثمارها.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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