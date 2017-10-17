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بالصور - "اقتصادية النواب" في زيارة ميدانية لبورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور - "اقتصادية النواب" في زيارة ميدانية لبورسعيد

04:58 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس المنطقة الشمالية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، في زيارة ميدانية للمنطقة لمتابعة الأعمال الجارية والتعرف على حجم الإنجازات في المنطقة.

وقدم درويش للنواب شرحًا توضيحيًا، استعرض في تقسيم المنطقة الاقتصادية والخطط التنفيذية للمناطق الصناعية والميناء في شرق بورسعيد ومنطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب، بالإضافة إلى ميناء غرب بورسعيد وميناء العريش البحري، وأهم ما يجري حاليًا مع قرب الانتهاء من الـ6 أرصفة بطول 5000 متر، والمقرر الانتهاء منه بحلول 2018 بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد للتربة وتجهيزها في منطقة شرق بورسعيد حيث بلغ حجم الإنجاز فيها 5 ملايين متر مربع.

وتفقد الوفد محطة حاويات ميناء بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد، والأرصفة البحرية والمنطقة الصناعية ومشروع الأنفاق العابرة أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس.

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