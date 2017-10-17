عمر ربيع ياسين عن خوضه انتخابات الأهلي: لست أقل من أي مرشح

التحرير

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قال عمر ربيع ياسين، لاعب الأهلي السابق، إنه نوى الترشح مستقلًا لانتخابات القلعة الحمراء، المقررة يوم 30 نوفمبر المقبل، دون الدخول في أحد القوائم الانتخابية.

وأكد «ياسين»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أنه «يعتمد على المولى عز وجل»، ثم يضع اعتماده على أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه ليس أقل من أي اسم تقدم أو سيتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات المُقبلة.

وتابع: «سأتقدم بأوراق الترشح يوم الجمعة المُقبل، برفقة والدي، وسأعلن عن برنامجي الانتخابي فور تقديم الأوراق المطلوبة».

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وبسؤاله عن سبب ترشحه قال «أنا ابن من أبناء الأهلي، تخرجت من الأكاديمية البحرية قسم إدارة أعمال وتسويق.. وأعمل مسؤولا عن العلاقات العامة في الشركة القابضة للغازات البترولية».

وأردف: «لدّي خبرة كروية وإعلامية.. لعبت للأهلي 10 أعوام وفي الخارج وعملت في الإعلام»، وعن سبب عدم دخوله في أي قائمة أكد «لم يتحدث معي أحد بشأن وجودي بقائمته وأنا أريد أن أكون متواجد في الانتخابات الحالية».