الرئيس البولندي يعلن تأييده لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
الرئيس البولندي يعلن تأييده لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
04:51 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
الرئيس البولندي اندريه دودا
وارسو - (د ب أ):
أعرب الرئيس البولندي اندريه دودا عن تأييده لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاليا للعاصمة البولندية وارسو.
وقال دودا اليوم الثلاثاء في وارسو:" أتمنى أن يسير طريقا الاتحاد الأوروبي وتركيا في نفس الاتجاه وأن يؤدي ذلك إلى عضوية تركيا في التكتل".
ووصف دودا تركيا بأنها شريك مهم في القضايا المتعلقة بأمن الاتحاد الأوروبي وستدعم التكتل في التغلب على أزمة الهجرة.
من جانبه، انتقد أردوغان طول أمد مفاوضات الانضمام وطالب من الاتحاد الأوروبي بإعلان صريح، وأضاف أنه لا ينبغي المماطلة.
وعلى صعيد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن من المتوقع أن يثير الخلاف الدائر بين تركيا من جانب وبين ألمانيا والولايات المتحدة من جانب آخر، قلق بولندا التي تشعر بالتهديد من قبل روسيا في ظل الأزمة الأوكرانية، وكانت بولندا سعت لتعزيز تواجد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الجناح الشرقي بأوروبا.
وتباحث اروغان ودودا بشأن التعاون في إطار الناتو كما شهدا توقيع خمس وثائق لتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي بين البلدين.
ويتضمن برنامج أردوغان في بولندا عقد لقاء مع رئيسة الوزراء بياتا شيدلو.
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