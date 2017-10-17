حبس 3 متهمين باختطاف طفل في أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات

أسيوط - أسامة صديق:

أمرت نيابة مركز أبنوب، بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بخطف طفل بمركز أبنوب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وورد لمركز شرطة أبنوب بأسيوط من "أبوالطيب أحمد" 35 عامًا، تاجر رخام، ومقيم بدائرة المركز، بلاغًا بتلقيه إتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص، يفيد بقيام مجهولون باختطاف نجله الطفل "عبدالرحمن" 5 سنوات، حال توجهه لإحدى دور الحضانة بالقرية محل سكنه رفقة اخته، البالغة من العمر 7 سنوات، التلميذة في المدرسة الابتدائية بالقرية، وطلب منه فدية مالية قدرها 5 ملايين جنيه لإطلاق سراح نجله.

وبالتنسيق بين الأجهزة الأمنية، شكلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، فريقًا للبحث برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بأسيوط، وبمشاركة الرائد عبدالمجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، ومن ضباط مباحث المركز النقيب أحمد تاج، والنقيب حسين عبدالحكيم، والنقيب عمر عبدالخالق بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث، لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، والعمل على إعادة الطفل لأهله.

ومن خلال خطة البحث نجح الفريق في تحديد 3 أشخاص متهمين باختطاف الطفل، وهم "مصطفى. ج. ق" وشهرته "مصطفى حريقة" 31 عامًا، و"زينهم. ج. ق" شقيق المتهم الأول 24 عامًا، و"ق. ع. ق" وشهرته "جاد" نجل عم المتهمين الأول والثاني 23 عامًا، عامل، مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتحرير الطفل المختطف، وألقي القبض على المتهمين وبحيازتهم فرد روسي محلي الصنع، و5 طلقات من ذات العيار ودراجة نارية.

وبمواجهة المتهمين، أقروا جميعًا بالاتفاق فيما بينهم على اختطاف الطفل، لعلمهم بثراء عائلته، وعليه قاموا بمراقبته حال توجههم إلى الحضانة والعودة منها، وارتكبوا الواقعة مستقلين الدراجة النارية المضبوطة، والتوجه لمنطقة جبلية بناحية عرب القداديح بدائرة المركز، وتولى المتهم الثالث حراسة الطفل بالسلاح المضبوط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.