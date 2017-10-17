"التعليم العالي": إنشاء فروع لـ5 جامعات كندية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وكندا، وخاصة في المجالات التعليمية والعلمية والثقافية، مطالباً بمزيد من التعاون من خلال توفير المنح الدراسية والمهمات العلمية والبرامج البحثية المشتركة فى المجالات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير جس داتون السفير الكندى بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، وبحضور الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة الكلية الكندية الدولية فى مصر CIC، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء أشار الوزير إلى قوة ومتانة العلاقات التى تربط بين مصر وكندا، مضيفًا أن كندا تأتي في مقدمة الدول التي تم الاتفاق معها على إنشاء مجمع في مدينة العلوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم فروعًا لأهم خمس جامعات كندية، معربًا عن سعادته بالخطوات التي تم تنفيذها في هذا المشروع، موجهًا بضرورة الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.

وناقش الجانبان بحث سبل تعزيز التعاون في التعليم العالى والبحث العلمى بين البلدين، والاستفادة من خبرة العلماء المصريين بكندا في تطوير التعليم العالي؛ لخدمة الأجيال القادمة في مصر.

ومن جانبه أكد السفير الكندي حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، واستعداد بلاده لتقديم كافة وسائل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، موجها الدعوة للوزير لزيارة الجامعات الكندية المشاركة في مشروع إنشاء الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر نوفمبر المقبل؛ لدعم أوجه التعاون بينها وبين الجامعات المصرية، والتعرف على البرامج التعليمية بالجامعات الكندية، وكذلك المشاركة فى فعاليات مؤتمر حول التعليم العالى المقرر عقده خلال شهر مارس القادم المقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى القاضى حصول UCE على الدعم الكامل من الحكومتين المصرية والكندية بما في ذلك دعم الشئون العالمية بكندا، وكذلك السفارة الكندية في مصر والاعتراف الدولي، مشيرًا إلى أنها تتميز بالعديد من المميزات، أهمها: ( وجود فريق عمل علي درجة عالية من الكفاءة والمهنية، بالإضافة إلى الاعتراف بالدرجات العلمية الكندية، وتغطية العديد من المجالات التعليمية).

حضر اللقاء الدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات.