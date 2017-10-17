وزير الصحة: بطالة السيدات والزواج المبكر وراء ارتفاع معدل المواليد

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الحكومة تهتم بالمحافظات التي بها أعلى معدلات للنمو السكان، وتنخفض فيها معدلات التنمية، مشيرا إلى أن جميع وسائل تنظيم الأسرة متوفرة لكن خفض النمو السكان ليس له علاقة بتوفير الوسائل.

ولفت وزير الصحة إلى ارتفاع معدل الخصوبة بين السيدات من 2.5 إلى 3.5 طفل لكل امرأة.

وأوضح وزير الصحة خلال بدء تنفيذ إستراتيجية السكان المنضبطة بجميع المحافظات، اليوم الثلاثاء، أن التسرب من التعليم والزواج المبكر وعدم توفير فرص عمل للسيدات وراء الزيادة السكانية، وأن الانخفاض الحقيقي للسكان كان في 2005 فقط، لافتا إلى أن الزيادة السكانية لها خطورة كبيرة تصل إلى حد تدمير البلاد.

وقال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إن عدد السكان تضاعف 3 مرات منذ 1960 حتى الآن، وأن أكبر زيادة سكانية كانت في 2014، وانخفض عدد السكان بمعدل 88 ألف مولود العام الماضي، مضيفا أن 34% من المواطنين في مصر شباب.​