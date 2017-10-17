ما هي السيارات التي يمكن شراؤها بـ100 ألف جنيه؟

يبحث قطاع عريض من زبائن "سوق السيارات" في الأشهر الأخيرة عن إجابة لسؤال واحد. أي السيارات يمكن شراؤها بسعر لا يتجاوز 100 ألف جنيه؟ وهل هذا المبلغ يكفي لشراء سيارة جديدة؟
وكانت القرارات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة المهندس شريف اسماعيل مطلع نوفمبر الماضي وفي مقدمتها تحرير سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري تسببت في ارتفاع مؤشر التضخم بشكل قياسي.
ونتج عن تلك الارتفاعات إحجام الكثير من المستهلكين في قطاعات عديدة من بينها قطاع السيارات عن الشراء، وفي أدنى تقدير تغيير خطط الشراء نحو الأقل سعرًا.
مصراوي يجيب على السؤال من خلال الجدول التالي..
|
نوع السيارة
|
السعة اللترية(CC)
|
سنة الصنع
|
متوسط السعر
|
بي واي دي
|
1600
|
2011
|
مــن
|
إلــى
|
90.000 جنيه
|
95.000 جنيه
|
كيا بيكانتو
|
1100
|
2010
|
85.000 جنيه
|
90.000 جنيه
|
دايو لانوس 2
|
1500
|
2003
|
80.000 جنيه
|
100.000 جنيه
|
جيلي إمجراند7
|
1500
|
2012
|
90.000 جنيه
|
100.000 جنيه
|
بروتون برسونا
|
1400
|
2009
|
90.000 جنيه
|
105.000 جنيه
|
سوزوكي فيتارا
|
1600
|
2001
|
85.000 جنيه
|
100.000 جنيه
|
أوبل أسترا
|
1600
|
2004
|
80.000 جنيه
|
95.000 جنيه
|
هيونداي فيرنا
|
1600
|
2010
|
85.000 جنيه
|
100.000 جنيه
|
دايو نوبيرا
|
1600
|
2002
|
80.000 جنيه
|
90.000 جنيه
|
إم جي S350
|
1500
|
2013
|
95.000 جنيه
|
105.000 جنيه
|
رينو ميجان
|
1600
|
2005
|
90.000 جنيه
|
100.000 جنيه
|
هوندا سيتي
|
1246
|
2005
|
95.000 جنيه
|
110.000 جنيه
|
هيونداي إلنترا
|
1600
|
2000
|
80.000 جنيه
|
95.000 جنيه
|
بريليانس FSV
|
1500
|
2012
|
95.000 جنيه
|
105.000 جنيه
|
فورد فوكاس
|
1600
|
2003
|
90.000 جنيه
|
100.000 جنيه
|
اسبيرانزا A516
|
1600
|
2011
|
80.000 جنيه
|
100.000 جنيه
|
فولكس فاجن باسات
|
1800
|
1999
|
90.000 جنيه
|
105.000 جنيه
|
سكودا أوكتافيا
|
1600
|
1998
|
90.000 جنيه
|
110.000 جنيه
|
رينو لوجان
|
1600
|
2010
|
85.000 جنيه
|
100.000 جنيه
|
شيفرولية أوبترا
|
1600
|
2007
|
90.000 جنيه
|
100.000 جنيه
|
هيونداي i10
|
1100
|
2008
|
85.000 جنيه
|
95.000 جنيه
|
كيا ريو
|
1500
|
2002
|
80.000 جنيه
|
100.000 جنيه
|
ميتسوبيشي لانسر
|
1300
|
1999
|
85.000 جنيه
|
95.000 جنيه
|
نيسان صني
|
1300
|
2003
|
90.000 جنيه
|
100.000 جنيه
|
فيات بونتو
|
1300
|
2011
|
90.000 جنيه
|
100.000 جنيه
|
بيجو 405
|
1600
|
2000
|
80.000 جنيه
|
90.000 جنيه
يذكر أن أرخص سيارة جديدة متاحة في السوق المصري حاليًا هي لادا جرانتا، ويبدأ سعرها الرسمي من 137 ألف جنيه.
المصدر : مصراوىإعلان - Ads إعلان - Ads