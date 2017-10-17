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ما هي السيارات التي يمكن شراؤها بـ100 ألف جنيه؟

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ما هي السيارات التي يمكن شراؤها بـ100 ألف جنيه؟ ما هي السيارات التي يمكن شراؤها بـ100 ألف جنيه؟

يبحث قطاع عريض من زبائن "سوق السيارات" في الأشهر الأخيرة عن إجابة لسؤال واحد. أي السيارات يمكن شراؤها بسعر لا يتجاوز 100 ألف جنيه؟ وهل هذا المبلغ يكفي لشراء سيارة جديدة؟

وكانت القرارات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة المهندس شريف اسماعيل مطلع نوفمبر الماضي وفي مقدمتها تحرير سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري تسببت في ارتفاع مؤشر التضخم بشكل قياسي.

ونتج عن تلك الارتفاعات إحجام الكثير من المستهلكين في قطاعات عديدة من بينها قطاع السيارات عن الشراء، وفي أدنى تقدير تغيير خطط الشراء نحو الأقل سعرًا.

مصراوي يجيب على السؤال من خلال الجدول التالي..

نوع السيارة

السعة اللترية(CC)

سنة الصنع

متوسط السعر

 

بي واي دي

 

1600

 

2011

مــن

إلــى

90.000  جنيه

95.000 جنيه

كيا بيكانتو

1100

2010

85.000  جنيه

90.000 جنيه

دايو لانوس 2

1500

2003

80.000  جنيه

100.000 جنيه

جيلي إمجراند7

1500

2012

90.000  جنيه

100.000 جنيه

بروتون برسونا

1400

2009

90.000 جنيه

105.000 جنيه

سوزوكي فيتارا

1600

2001

85.000 جنيه

100.000 جنيه

أوبل أسترا

1600

2004

80.000 جنيه

95.000 جنيه

هيونداي فيرنا

1600

2010

85.000 جنيه

100.000 جنيه

دايو نوبيرا

1600

2002

80.000 جنيه

90.000 جنيه

إم جي S350

1500

2013

95.000 جنيه

105.000  جنيه

رينو ميجان

1600

2005

90.000 جنيه

100.000 جنيه

هوندا سيتي

1246

2005

95.000 جنيه

110.000 جنيه

هيونداي إلنترا

1600

2000

80.000 جنيه

95.000 جنيه

بريليانس FSV

1500

2012

95.000  جنيه

105.000 جنيه

فورد فوكاس

1600

2003

90.000 جنيه

100.000 جنيه

اسبيرانزا A516

1600

2011

80.000  جنيه

100.000 جنيه

فولكس فاجن باسات

1800

1999

90.000 جنيه

105.000 جنيه

سكودا أوكتافيا

1600

1998

90.000 جنيه

110.000 جنيه

رينو لوجان

1600

2010

85.000 جنيه

100.000 جنيه

شيفرولية أوبترا

1600

2007

90.000 جنيه

100.000 جنيه

هيونداي i10

1100

2008

85.000  جنيه

95.000 جنيه

كيا ريو

1500

2002

80.000 جنيه

100.000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر

1300

1999

85.000 جنيه

95.000 جنيه

نيسان صني

1300

2003

90.000 جنيه

100.000 جنيه

فيات بونتو

1300

2011

90.000 جنيه

100.000 جنيه

بيجو 405

1600

2000

80.000 جنيه

90.000 جنيه
 

يذكر أن أرخص سيارة جديدة متاحة في السوق المصري حاليًا هي لادا جرانتا، ويبدأ سعرها الرسمي من 137 ألف جنيه.

 

 

المصدر : مصراوى

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