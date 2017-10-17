ما هي السيارات التي يمكن شراؤها بـ100 ألف جنيه؟

شيماء مصطفى

يبحث قطاع عريض من زبائن "سوق السيارات" في الأشهر الأخيرة عن إجابة لسؤال واحد. أي السيارات يمكن شراؤها بسعر لا يتجاوز 100 ألف جنيه؟ وهل هذا المبلغ يكفي لشراء سيارة جديدة؟

وكانت القرارات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة المهندس شريف اسماعيل مطلع نوفمبر الماضي وفي مقدمتها تحرير سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري تسببت في ارتفاع مؤشر التضخم بشكل قياسي.

ونتج عن تلك الارتفاعات إحجام الكثير من المستهلكين في قطاعات عديدة من بينها قطاع السيارات عن الشراء، وفي أدنى تقدير تغيير خطط الشراء نحو الأقل سعرًا.

مصراوي يجيب على السؤال من خلال الجدول التالي..

نوع السيارة السعة اللترية(CC) سنة الصنع متوسط السعر بي واي دي 1600 2011 مــن إلــى 90.000 جنيه 95.000 جنيه كيا بيكانتو 1100 2010 85.000 جنيه 90.000 جنيه دايو لانوس 2 1500 2003 80.000 جنيه 100.000 جنيه جيلي إمجراند7 1500 2012 90.000 جنيه 100.000 جنيه بروتون برسونا 1400 2009 90.000 جنيه 105.000 جنيه سوزوكي فيتارا 1600 2001 85.000 جنيه 100.000 جنيه أوبل أسترا 1600 2004 80.000 جنيه 95.000 جنيه هيونداي فيرنا 1600 2010 85.000 جنيه 100.000 جنيه دايو نوبيرا 1600 2002 80.000 جنيه 90.000 جنيه إم جي S350 1500 2013 95.000 جنيه 105.000 جنيه رينو ميجان 1600 2005 90.000 جنيه 100.000 جنيه هوندا سيتي 1246 2005 95.000 جنيه 110.000 جنيه هيونداي إلنترا 1600 2000 80.000 جنيه 95.000 جنيه بريليانس FSV 1500 2012 95.000 جنيه 105.000 جنيه فورد فوكاس 1600 2003 90.000 جنيه 100.000 جنيه اسبيرانزا A516 1600 2011 80.000 جنيه 100.000 جنيه فولكس فاجن باسات 1800 1999 90.000 جنيه 105.000 جنيه سكودا أوكتافيا 1600 1998 90.000 جنيه 110.000 جنيه رينو لوجان 1600 2010 85.000 جنيه 100.000 جنيه شيفرولية أوبترا 1600 2007 90.000 جنيه 100.000 جنيه هيونداي i10 1100 2008 85.000 جنيه 95.000 جنيه كيا ريو 1500 2002 80.000 جنيه 100.000 جنيه ميتسوبيشي لانسر 1300 1999 85.000 جنيه 95.000 جنيه نيسان صني 1300 2003 90.000 جنيه 100.000 جنيه فيات بونتو 1300 2011 90.000 جنيه 100.000 جنيه بيجو 405 1600 2000 80.000 جنيه 90.000 جنيه

يذكر أن أرخص سيارة جديدة متاحة في السوق المصري حاليًا هي لادا جرانتا، ويبدأ سعرها الرسمي من 137 ألف جنيه.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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