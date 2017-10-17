أخبار عاجلة

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي -
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا -
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها" -
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور) -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور) -
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن -
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام" -
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

عاطلان يعتديان على عميد شرطة تدخل لإنقاذ فتاة من الاغتصاب في شارع بفيصل

Google+ Print
عاطلان يعتديان على عميد شرطة تدخل لإنقاذ فتاة من الاغتصاب في شارع بفيصل عاطلان يعتديان على عميد شرطة تدخل لإنقاذ فتاة من الاغتصاب في شارع بفيصل

تعدى عاطلان بالضرب والسب والشتم على عميد شرطة بشارع المستقبل بمنطقة فيصل، اليوم الثلاثاء.

وانتقل اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى محل البلاغ، يرافقه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، ونائبه اللواء رضا العمدة.

وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد هاني عجلان، من ضبط المتهمين.

وأوضحت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن مشاجرة وقعت بين الضابط والمتهمين؛ بسبب محاولتهم الاعتداء الجنسي على فتاة بالشارع، أطلق على إثرها الضابط 4 طلقات نارية، أسفرت عن إصابة أحد المتهمين بمنطقة الفخذ.

وأشارت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها- في تصريحات لمصراوي، إلى أنه تم إحالة الواقعة إلى نيابة الهرم التي تباشر التحقيق.

 

 

المصدر : مصراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع