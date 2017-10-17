عاطلان يعتديان على عميد شرطة تدخل لإنقاذ فتاة من الاغتصاب في شارع بفيصل

شيماء مصطفى

تعدى عاطلان بالضرب والسب والشتم على عميد شرطة بشارع المستقبل بمنطقة فيصل، اليوم الثلاثاء.

وانتقل اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى محل البلاغ، يرافقه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، ونائبه اللواء رضا العمدة.

وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد هاني عجلان، من ضبط المتهمين.

وأوضحت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن مشاجرة وقعت بين الضابط والمتهمين؛ بسبب محاولتهم الاعتداء الجنسي على فتاة بالشارع، أطلق على إثرها الضابط 4 طلقات نارية، أسفرت عن إصابة أحد المتهمين بمنطقة الفخذ.

وأشارت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها- في تصريحات لمصراوي، إلى أنه تم إحالة الواقعة إلى نيابة الهرم التي تباشر التحقيق.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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