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فيسبوك يشتري تطبيقا يشبه "صراحة" السعودي

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فيسبوك يشتري تطبيقا يشبه "صراحة" السعودي فيسبوك يشتري تطبيقا يشبه "صراحة" السعودي

أنهت شركة فيسبوك صفقة جديدة استحوذت خلالها على تطبيق الآراء الإيجابية TBH والذي يسمح للمستخدمين أن يبدوا رأيهم في زملائهم، ولكن جميع الأسئلة إيجابية، ولا مجال للنقد السلبي فيها، وفقا لما نشره موقع انجادجيت التقني.

وأوضحت المتحدثة باسم فيسبوك أن الصفقة تعتبر رابحة لجميع الأطراف؛ حيث أن فيسبوك يرغب في تشجيع تجربة TBH، والذي لم يمر على إطلاقه سوى شهرين منذ أغسطس الماضي، إلى جانب أن هذه الصفقة تعتبر دفعة للتطبيق، والذي وفقا للصفقة سيظل محتفظا بكيانه المستقل.

وأعلن فريق التطبيق الناشيء، والذي نجح في أن يلفت انتباه الجميع بفكرته المبتكرة، أنه حقق 5 مليون تحميل على منصة التطبيقات App Store، حيث أنه لم يتوفر بعض لهواتف أندرويد، إلى جانب أنه تمكن من ارسال مليار رسالة لإخبار الأشخاص عن رأي أصدقائهم فيهم.

وفقا لما نشره موقع تيك كرانش، فإن الصفقة قيمتها أقل من 100 مليون دولار.

 

المصدر : مصراوى

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