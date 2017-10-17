أطعمة تتحول إلى سموم حال المداومة على تناولها

شيماء مصطفى

يظن البعض أن الإكثار من بعض أنواع الأطعمة الغنية بالمواد والعناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يعود بالنفع على الصحة، إلا أن بعض الأطعمة تتحول إلى سموم في حال المداومة على تناولها بشكل يومي بالرغم من الفوائد الكبيرة التي تزود بها الجسم.

ويؤكد الأطباء، بحسب موقع 24 الإخباري، أن الحمية الغذائية التي تحتوي على نسب متوازنة من العناصر الغذائية هي السبيل الأمثل للحفاظ على صحة الجسم ووقايته من الأمراض، وتقدم صحيفة ديلي ميل البريطانية، مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تشكل خطراً على حياة الإنسان في حال تناولها بشكل يومي رغم أنها صحية:

1- الفاصوليا

تعد الفاصوليا من الأغذية الصحية الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة والالياف والكربوهيدرات وحمض الفوليك، إلا أنها تحتوي أيضاً على نسبة عالية من "اللاكتين" وهو بروتين يمكن ان يسبب العديد من الأمراض في حال زاد عن الحدود الطبيعية في الجسم.

كما تحتوي الفاصوليا أيضاً على "الفيتو هيماغلوتين" السام الذي يسبب الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال في غضون 3 ساعات من تناولها، وللتخلص من هذا السم يجب غلي الفاصوليا 10 دقائق على الأقل قبل تناولها.

2- اللوز

على عكس الاعتقاد السائد بأنه هو أحد أنواع المكسرات، ينتمي اللوز إلى فصيلة البذور، ويحتوي اللوز وخاصة النوع المر منه على مادة السيانيد السامة وهي التي تعطيه الرائحة المميزة، وعند عض أو مضغ اللوز يسبب ذلك تفعيل مادة السيانيد فيه.

ويسبب تناول اللوز المر آلاماً في الرأس وشعور بالغثيان، وتحظر العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة اللوز المر، ويسمح بتناول اللوز الحلو فقط ولكن بكميات معقولة.

3- التفاح والكرز والخوخ

تحتوي الفواكه ذات النواة القاسية كالتفاح والخوخ والكرز والدراق على نسبة من مادة السيانيد السامة، وفي حال مضغ بذورها يسبب ذلك تحرير هذه المادة مما يشكل خطراً على صحة الإنسان، لذلك ينصح بعدم تناول حبة التفاح بالكامل.

4- نبات الراوند

يستخدم نبات الراوند ذو السيقان الحمراء في العديد من الوصفات الغذائية، وتكمن خطورة هذه النبتة باحتوائها على نسبة عالية من حمض الأكساليك وجليكوسيدات انثراكينون، وعلى الرغم من أنها مواد غير قاتلة، إلا أن زيادتها يمكن أن تسبب بعض الاضطرابات مثل الدوخة وحرقان في الفم وألم في المعدة، كما تزيد من خطر تشكل الحصى في الكلى.

5- البطاطا

تحتوي سوق وأوراق البطاطا على مادة السولانين وهي مادة سامة تزيد نسبتها عند تشكل بقع خضراء داخل البطاطا، لذلك ينصح بالتخلص منها وعدم تناولها، وتسبب مادة السولانين الهذيان والإسهال والحمى وفي حالات متقدمة يمكن أن تؤدي إلى الشلل.

شبكةعيونالإخبارية

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