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الرد على الشائعات الصادرة حول فرض الحكومة عقوبة علي الأسر التي تنجب أكثر من طفلين

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الرد على الشائعات الصادرة حول فرض الحكومة عقوبة علي الأسر التي تنجب أكثر من طفلين الرد على الشائعات الصادرة حول فرض الحكومة عقوبة علي الأسر التي تنجب أكثر من طفلين

ترددت شائعات خلال الآونة الأخيرة عن قيام بفرض عقوبات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين حيث خرج علينا وزير الصحة و السكان الدكتور ” أحمد عماد راضي” لينفي كل الشائعات التي ترددت ويؤكد أن الحكومة لم تتداول هذه الأنباء التى تخص توقيع عقوبات سلبية على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين و برر ذلك قائلاً أن هذا الفعل يتنافي مع مبادئ المساواة التى أقرها الدستور المصري.

من ناحية أخري, كشفت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء عن خطتها الاستراتيجية التى عكفت على إعدادها لضبط السكان على مستوي محافظات الجمهورية حيث حملت الخطة عنوان ” تنمية طفلين وبس”, كما أفاد الدكتور “طارق توفيق” مقرر المجلس القومي للسكان أن الدستور يمنع توقيع أي عقوبات سلبية لتحديد عدد المواليد”, كما أكد على قيام المجلس ببحث مقترحات من أجل زيادة الدعم على الأسرة التي تنجب طفلين فقط و من بين هذه المقترحات زيادة النقاط التموينية لرب الأسرة التى أنجبت طفلين فقط.

 

و الجدير بالذكر أن مصر تخطو نفس خطي “الصين” التي طبقت نفس الخطة على مدار 30 عاماً ولكن حينها قررت الحكومة إنجاب طفلاً واحداً فقط  حتى قررت الحكومة الصينية في أكتوبر 2015  السماح لكل عائلة صينية بإنجاب طفلين.

 

 

المصدر : مصر فايف

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