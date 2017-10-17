تحالف ميركل يرشح وزير المالية رئيسا للبرلمان

برلين- (د ب أ):

عقب ثلاثة أسابيع على الانتخابات التشريعية رشح التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وزير المالية الحالي فولفجانج شويبله رئيسا للبرلمان (بوندستاج).

وصوت نواب الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، أكبر كتلة حزبية في البرلمان الألماني والتي تمتلك من هذا المنطلق حق تشريح رئيس البرلمان، بالإجماع اليوم الثلاثاء لصالح ترشيح شويبله.

كما رشحت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي وزير الداخلية الأسبق هانز-بيتر فريدريش لمنصب نائب رئيس البرلمان.

وعقب دخول حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي للبرلمان، يعلق الكثيرون آمالا على انتخاب البرلماني المحنك شويبله رئيسا للبرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن شويبله أقدم نائب في البرلمان. وتم انتخابه عضوا به لأول مرة عام 1972.

ومن المتوقع أن يصوت لصالح شويبله في الجلسة التأسيسية للبرلمان المقررة يوم الثلاثاء المقبل غالبية كبيرة من النواب، حيث ألمح من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر إلى دعمهما لشويبله.

ولن يشارك شويبله (75 عاما) في الحكومة الألمانية الجديدة عقب انتخابه رئيسا للبرلمان.