أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تحالف ميركل يرشح وزير المالية رئيسا للبرلمان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحالف ميركل يرشح وزير المالية رئيسا للبرلمان

04:26 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

تحالف ميركل يرشح وزير المالية رئيسا للبرلمان

ميركل

برلين- (د ب أ):

عقب ثلاثة أسابيع على الانتخابات التشريعية رشح التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وزير المالية الحالي فولفجانج شويبله رئيسا للبرلمان (بوندستاج).

وصوت نواب الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، أكبر كتلة حزبية في البرلمان الألماني والتي تمتلك من هذا المنطلق حق تشريح رئيس البرلمان، بالإجماع اليوم الثلاثاء لصالح ترشيح شويبله.

كما رشحت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي وزير الداخلية الأسبق هانز-بيتر فريدريش لمنصب نائب رئيس البرلمان.

وعقب دخول حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي للبرلمان، يعلق الكثيرون آمالا على انتخاب البرلماني المحنك شويبله رئيسا للبرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن شويبله أقدم نائب في البرلمان. وتم انتخابه عضوا به لأول مرة عام 1972.

ومن المتوقع أن يصوت لصالح شويبله في الجلسة التأسيسية للبرلمان المقررة يوم الثلاثاء المقبل غالبية كبيرة من النواب، حيث ألمح من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر إلى دعمهما لشويبله.

ولن يشارك شويبله (75 عاما) في الألمانية الجديدة عقب انتخابه رئيسا للبرلمان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أصغر زعيم سياسي في العالم يشترط التزام أعضاء حكومته المقبلة بمعاداة

    أخبار

  • انطلاق الانتخابات التشريعية في النمسا

    أخبار

  • انتخابات ألمانية مبكرة لاختبار المزاج السياسي الوطني

    أخبار

  • قوى عالمية تتحدى بشأن الاتفاق النووي مع إيران

    أخبار

إعلان

91638ff0ad.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي