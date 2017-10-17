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بالصور.. "تعليم الوادي الجديد" تنظم يومًا رياضيًا لذوي الاحتياجات الخاصة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "تعليم الوادي الجديد" تنظم يومًا رياضيًا لذوي الاحتياجات الخاصة

04:23 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

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بالصور..

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، يومًا رياضيًا لذوي الاحتياجات الخاصة بمركزي الخارجة والداخلة، ضم طلاب الصم والبكم والتربية الخاصة.

من جانبه، أكد أيمن آدم، مدير ادارة التربية والخاصة بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان له، أن اليوم الرياضي ضم 55 طالبًا وطالبة، وجرى خلاله تنظيم مسابقات في كرة القدم الخماسية وألعاب القوى على ملاعب مركز شباب الساحة.

وأشار آدم، إلى أنه جرى توزيع وجبات غذائية على الطلاب المشاركين في المسابقات الرياضية التي أقيمت اليوم.

ولفت إلى أن تلك المسابقات، تأتي ضمن تصفيات المحافظة المؤهلة لبطولة الجمهورية.

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