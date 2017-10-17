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تاس: مصر تلقت دعوة للمشاركة في مفاوضات "الأستانا" بصفة مراقب

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تاس: مصر تلقت دعوة للمشاركة في مفاوضات "الأستانا" بصفة مراقب تاس: مصر تلقت دعوة للمشاركة في مفاوضات "الأستانا" بصفة مراقب

التحرير

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تلقت دعوة للانضمام إلى محادثات الأستانا حول سوريا، بصفة مراقب، وذلك وفقا لما قاله مصدر مصري لوكالة "تاس" الروسية.

وأضاف المصدر "مصر دعيت إلى المشاركة في مفاوضات أستانا كمراقب"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنضم مصر للمفاوضات.

ونقلت الوكالة الروسية عن نائب وزير الخارجية الإيرانى، حسين أنصارى قوله، عقب الجولة السادسة من المحادثات السورية والتى عقدت فى منتصف سبتمبر، إن الدول الضامنة للهدنة السورية، وهي وإيران وتركيا، تجرى مشاورات حول إرسال دعوات إلى مراقبين جدد لعملية التفاوض.

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وقال المبعوث الرئاسى الروسى في سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن الصين والإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق ولبنان يمكن أن يحملوا صفة مراقبين.

ومن المقرر أن تجرى الجولة القادمة من المفاوضات فى أواخر أكتوبر الجاري.

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التحرير

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