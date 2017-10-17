«نقل البرلمان» تطالب الحكومة بالكشف عن مدة تنفيذ تطوير «ترام الإسكندرية»

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طالب النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، باستطلاع رؤية الحكومة بشأن مدة تنفيذ مشروع تطوير ترام الإسكندرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة اتفاقية بين مصر والوكالة الفرنسية لتطوير ترام الاسكندرية بمبلغ ١٠٠ مليون يورو كمرحلة أولى و٣٦٣ ألف يورو كمرحلة ثانية.

وقال عبد الواحد، نريد من الحكومة توضيح سعر الفائدة المقررة بالاتفاقية، وكذلك توضيح تصور الحكومة بشأن مبلغ ٣٦٣ ألف يورو، الذى لم يتم تحديد الجهة التى ستتحمله بالاتفاقية، وكذلك هل سينطبق عليه نفس الشروط المطبقة على مبلغ الـ١٠٠ مليون يورو أم لا.

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وكان اجتماع اللجنة شهد جدلا حول الاتفاقية، بدأ بحديث النائب عبد الهادى بعجر عضو لجنة النقل، والذى تساءل قائلا: "هل يستحق ترام إسكندرية إننا نصرف ١٠٠ مليون يورو عليه، ونسدد ذلك القرض لعدة سنوات، لو يستحق مفيش مانع، ولكن أرى أن نواب الإسكندرية عليهم أن يردوا على ذلك السؤال قبل أن نقر ذلك القرض".

ومن جانبه عقب النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، قائلا: "بالتأكيد الترام يحتاج الى تطوير وهناك حتمية لذلك، فهو ينقل الموظفين والطلبة، لا أعتقد أن هناك تعارضًا بين ذلك التطوير وبين مشروع النفق المطروح إنشاؤه بالإسكندرية. وقالت النائبة إيفيلين متى، أنها تؤيد تطوير ترام الإسكندرية، نظرا لأنه مرفق هام جدا، ولا يمكن تجاهله، ولكنها ترى أن قيمة القرض عالية، واقترحت أن يتم البحث عن شركات أخرى تتولى التنفيذ بأسعار أقل.