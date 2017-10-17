أبو العينين: رجال أعمال إيطاليون مهتمون بالاستثمار فى المثلث الذهبى

مصراوي Masrawy

القاهرة – مصراوي:

رحب رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، بالسفير الإيطالى بالقاهرة جيامبولو كانتينى، بمناسبة حضوره للمرة الأولي بعد توليه منصبه، اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، واصفا عودة السفير الإيطالي للقاهرة بأنه قرار حكيم سيؤدي إلى تطور العلاقات بين البلدين.

وقال "أبو العينين"، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الترحيب بالسفير الإيطالي الجديد بالقاهرة جيامبولو كانتيني، إن هناك فرصة كبيرة لتغير الوضع الاستثمارى في مصر وهناك بعض رجال الأعمال الإيطاليين مهتمين بفرص الاستثمار المتاحة فى مصر خاصة بمنطقة المثلث الذهبى.

وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التعليم الفني ونقل الخبرات للكوادر المصرية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه بعدد من رجال الصناعات والتكنولوجيا الحديثة أبدي سعادته برؤية شباب فى سن العشرينات يقدمون عروضا رائعة مما تعلموه بالخارج فى مجال الصناعة والتكنولوجيا وهو ما سيكون لها دور فى نقل مصر نقلة نوعية بالإضافة إلى الربط بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن العلاقة بين مصر وإيطاليا مهمة جدا ولا يمكن لأحد أن يؤثر على العلاقات بينهمان وإيطاليا من أول الدول التى بينها تبادل تجارى مع مصر.

أبو العينين: لا يمكن لأحد أن يؤثر على علاقات مصر وإيطاليا

وأشار "أبو العينين" إلى أنه منذ عامين حدث ما أثر على العلاقات، مضيفاً :"لكن اليوم عادت العلاقات ونرحب بعودة السفير الإيطالى والذى سيكون فرصة جيدة لعودة الاستثمار خاصة فى ظل وجود قانون جديدة للاستثمار فى مصر".

وقال محمد أبو العينين إن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أكد دعمه لرحلة العائلة المقدسة في مصر كأحد أهم مناسك وشعائر الحج المسيحي خلال الإعلان عنها في روما بمقر البابوية هذا الشهر.

وأكد أبو العينين ، عمق العلاقات المصري الإيطالية، مطالبا بزيادة فرص الاستثمار وتصدير منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى الأسواق الإيطالية.

وشدد أبو العينين على أهمية وجود سفير لروما بالقاهرة خاصة وأن التعاون بين البلدين شهد قفزة أكبر وأقوى ومصر ورجال الأعمال المصريين على ثقة من أن السوق سيشهد تقدما كبيرا في مختلف المجالات.

من جانبه أكد السفير الإيطالي بالقاهرة جيامبولو كانتيني أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا تشهد طفرة كبيرة والتبادل التجاري يشهد زيادة كما أن العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين وخاصة فيما يتعلق بدول الجوار ضرورية للجانبين.

وأوضح أن هناك فرصا سانحة لتطوير وتنشيط السياحة بين مصر وايطاليا، وجلب مزيد من السياحة الايطالية لمصر، لافتا إلى أن مصر تستوعب سعي إيطاليا للوصول بعدد السياح الايطاليين إلى مليون و100 الف سائح ايطالى.

وأضاف السفير الايطالي خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى- الاوروبي اليوم أن بلاده تتطلع إلى المزيد من التعاون مع مصر، وتستهدف ضخ استثمارات فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات من شأنها التسهيل على المستثمر منها اصدار قانون الاستثمار الجديد والذي أصبح آلية جديدة لجذب الاستثمارات، خاصة بعد اعتماد االلائحة التنفيذية للقانون.

وأشار السفير الايطالى إلى أن قانون الاستثمار يعتبر فرصة كبيرة للمستثمرين لخوض مجالات جديدة من الاستثمار فى مصر.