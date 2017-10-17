​بعد هجوم أولياء الأمور.. "التعليم" تراجع قرار "قصر التظلمات على الرسوب فقط"

كتبت- ياسمين محمد:

علق مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، على الانتقادات التي طالت قرار الوزارة بشأن إعادة تنظيم التقويم الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بمرحلتيها الابتدائية والإعدادية، والذي نص في إحدى مواده على قصر التظلمات على حالة الرسوب فقط.

ونصت المادة 34 من القرار على: "للطالب أو ولي أمره الحق في التقدم بطلب للتظلم من نتيجة الامتحان في نهاية الفصل الدراس الأول والفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني كل على حدة، وذلك في جميع المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع، والتي لا تضاف، والأنشطة التربوية الأساسية الاختيارية، وذلك في حالة الرسوب فقط، إلى مدير الإدارة التعليمية في حالة صفوف النقل، وإلى مدير المديرية التعليمية في حالة الشهادة الإعدادية، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، مقابل مبلغ قدره عشرون جنيهًا للمادة الواحدة او النشاط التربوي الواحد".

وانتقد أولياء الأمور ما نص عليه القرار الوزاري، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من قصر التظلم على حالة الرسوب فقط، خاصة الشهادة الإعدادية التي قد يفضي فيه الأمر لحرمان طالب من الالتحاق بمدرسة يستحقها.

وقال المصدر، لمصراوي، إن القرار الوزاري الذي تم الإعلان عنه، رُفِع مرة أخرى من أجل مراجعته، وتعديل بعض مواده.

وأشار إلى أن المادة 34 صحيحة بالنسبة لشهادات النقل، فطالب صف النقل يكفيه النجاح فقط للانتقال للصف الأعلى، وفي حالة حصوله على درجات إضافية لن تجدي معه شيئًا.

وأوضح، أن الأمر مختلف للشهادة الإعدادية، فالمادة بها عوار، لأن طالب الشهادة الإعدادية قد لا يكفيه النجاح فقط للالتحاق بالمدارس الثانوية، وقد يحتاج لنصف درجة، للالتحاق بمدارس المتفوقين، أو الثانوية العامة، أو مدارس التعليم الفني المتقدمة.

وعن الشهادة الثانوية، قال المصدر، إن المادة 34 لم تتطرق إلى الشهادة الثانوية، فهناك قانون خاص ينظمها.

يذكر أن المادة 34 من القرار الوزاري نصت على: "للطالب أو ولي أمره الحق في التقدم بطلب للتظلم من نتيجة الامتحان في نهاية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني كل على حدة، في جميع المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع، والتي لا تضاف، والأنشطة التربوية الأساسية الاختيارية، -في حالة الرسوب فقط- إلى مدير الإدارة التعليمية في حالة صفوف النقل، وإلى مدير المديرية التعليمية في حالة الشهادة الإعدادية، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، مقابل مبلغ قدره عشرون جنيهًا للمادة الواحدة او النشاط التربوي الواحد".