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جامعة القاهرة تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة طلابية.. غدًا

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مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة طلابية.. غدًا

04:00 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

جامعة القاهرة تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة طلابية.. غدًا

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

تنظم جامعة القاهرة غداً الأربعاء، احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبمشاركة طلاب الجامعات المصرية.

وتقام الاحتفالية في الساعة 12 ظهراً بقاعة الإحتفالات الكبري بالجامعة في إطار مبادرة طلاب من أجل ، ويتخللها فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر المجيدة، ثم لقاء حول بطولات حرب أكتوبر المجيدة مع اللواء أركان حرب ناجي شهود.

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