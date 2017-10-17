جامعة القاهرة تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة طلابية.. غدًا

كتب- محمد قاسم:

تنظم جامعة القاهرة غداً الأربعاء، احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبمشاركة طلاب الجامعات المصرية.

وتقام الاحتفالية في الساعة 12 ظهراً بقاعة الإحتفالات الكبري بالجامعة في إطار مبادرة طلاب من أجل مصر، ويتخللها فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر المجيدة، ثم لقاء حول بطولات حرب أكتوبر المجيدة مع اللواء أركان حرب ناجي شهود.