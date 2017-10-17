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التحريات عن المتهم بواقعة "فتاة المول": سبق اتهامه بقضيتي "اغتصاب وتحرش"

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مصراوي Masrawy

التحريات عن المتهم بواقعة "فتاة المول": سبق اتهامه بقضيتي "اغتصاب وتحرش"

03:54 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

فتاة المول

كتب - محمود السعيد:

تسلمت نيابة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، التقرير الطبي الصادر من مستشفى كليوباترا، للمجني عليها سمية طارق، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المول"، عقب تعدي المتهم "هاني. ا" عليها بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وجاء في التقرير الطبي، أن المجني عليها تعرضت بسلاح أبيض "كتر"، ما تسبب في جرح قطعي في الوجه بطول 20 سم.

وكشفت تحريات المباحث التي تسلمتها النيابة صحة الواقعة، وأن المتهم ترصد للمجني عليها للانتقام منها، عقب تحرير محضر له عام 2015، وعند محاولة الاقتراب منها حاولت الهروب فطعنها بسلاح أبيض في وجهها وفر هاربا، وتبين من التحريات أن المتهم سبق اتهامه، في قضيتين حملتا رقم 2679 لسنة 2001م مصر الجديدة "اغتصاب"، و12591 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة " تحرش وتعدي على المبلغة".

واستعجلت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

كانت نيابة مصر الجديدة، قررت حبس المتهم بتشويه وجه فتاة المول 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإصابة المجني عليها بعاهة مستديمة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، إشارة من مستشفى كيلو باترا باستقبالها "سمية طارق"، 25 سنة، موظفة، ومقيمة بمنطقة عين شمس، مصابة بجرح قطعي بالوجه، واتهمت "هاني.أ"، 38 سنة، عاطل، بالتعدي عليها، وإحداث إصابتها.

وقالت الفتاة في محضر الشرطة، إنها فوجئت أثناء سيرها بشارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة؛ بقيام المتهم، الذي سبق وتحرش بها، منذ عامين بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثا إصابتها، مضيفة أن المتهم تعدى عليها لادعائها التشهير به، واتهامها له بالتحرش بها جنسيًا، والتعدي عليها بالضرب في محضر حمل رقم 12591 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة وصدور حكم ضده بالحبس لمدة أسبوعين، قضاهم مطلع 2016.

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