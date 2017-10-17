بالصور.. "مستقبل وطن" بالأقصر يشارك في حملة "علشان تبنيها"

الأقصر – محمد محروس :

انطلقت حملة "عشان تبنيها " بكافة مقرات حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، وذلك عقب إعلان الحزب رسميًا عن الانضمام إلى الحملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال المهندس وائل زكريا الأمير، أمين الحزب بالمحافظة: "إن الحملة نجحت منذ لحظة إعلانها، في توحيد كافة أطياف الشعب المصري، من المثقفين والعمال والفلاحين، مشيرًا إلى فتح مقرات الحزب بقرى ومدن الأقصر، لمتابعة أنشطة الحملة.

وأكد " زكريا " في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الشارع الأقصري، على وعي وإدراك كامل بكافة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن، وهو ما ظهر عبر التفاعل مع الحملة وطلبات التطوع والانضمام المتزايدة من قبل الشباب والفتيات، بجانب بدء طباعة استمارات جديدة بعد نفاذ الاستمارات المرسلة من الحزب بالقاهرة.

من جانبه، أكد محمد عمران أمين التنظيم بالحزب، أن الحملة ستجوب كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، بما يحقق المشاركة الفعّالة للمواطنين.