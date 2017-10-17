​بالصور- دموع وزغاريد في وداع شهيد سيناء بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شيع أهالي منطقة العامرية بالإسكندرية، عصر اليوم الثلاثاء، جنازة المجند الشهيد "توفيق محمد عطية عبدالباري" الذي استشهد في العملية الإرهابية الأخيرة بسيناء، في مشهد مهيب اختلطت فيه الدموع بالزغاريد.

وخرج جثمان الشهيد ملفوفًا بعلم مصر من مسجد الحامدية الشاذلية في جنازة عسكرية، حضرها اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، وأحمد عثمان، رئيس حي العامرية.

ووارى جثمان الشهيد الثرى بمقابر أسرته بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية، وسط هتافات منددة بالإرهاب، منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، "في الجنة يا شهيد".

"يارب احتسبه عندك شهيد".. كلمات ممزوجة بالدموع ودع بها الحاج محمد عطية نجله الشهيد، مشيرًا إلى أن آخر مكالمة تلقها من نجله كانت أمس الأول للاطمئنان عليه.

وقال والد الشهيد قبل وصول الجثمان لشارع الكابلات، إن نجله البالغ من العمر 23 عامًا التحق بالجيش منذ 3 سنوات، مشيرًا إلى أن زيارة لنجله كانت في عيد الأضحى الماضي.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي شارع الكابلات بالعامرية- مسقط رأس الشهيد- مؤكدين أن توفيق كان شابًا ذو خلق ومحترم ويحب وطنه مطالبين بإطلاق اسمه على الشارع.

وذكر عدد من أصدقاء الشهيد أن آخر كلمات الشهيد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كانت" اللهم أني احتسب هذا العمل في سبيلك فاكتبه في ميزان حسناتي وارفع به من درجاتي"، و"لو العمر لحظة عيشها راجل".

ووعد أحمد عثمان، رئيس حي العامرية ثان، بتغير اسم الشارع إلى الشهيد توفيق محمد تخليدًا لذكرى الشهيد، بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة.

وهاجمت عناصر إرهابية مسلحة إحدى الارتكازات الأمنية بمدينة العريش مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية واشتبكت القوات المسلحة معها، ما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين واستشهاد 6 من أفراد القوات المسلحة.