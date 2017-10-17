أخبار عاجلة

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي -
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا -
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها" -
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور) -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور) -
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن -
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام" -
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

سيدة أمريكية قتلت طفلها بالمخدرات.. لتتوفى بنفس الطريقة بعد عامين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سيدة أمريكية قتلت طفلها بالمخدرات.. لتتوفى بنفس الطريقة بعد عامين

03:59 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

سيدة أمريكية قتلت طفلها بالمخدرات.. لتتوفى بنفس الطريقة بعد عامين

سيدة-تقتل-ابنها-بجرعة-مخدرات

كتبت- ميرا ماهر:

عثر قبل أيام على أم بريطانية مدمنة للهيروين، ميتة في أحد الفنادق الصغيرة في فرانكلي في برمنجهام، بعد تعاطيها جرعة زائدة من مخدر استخدمته لتهدئة طفلها وإجباره على النوم منذ عامين.

وبحسب موقع العربية، أفادت التحقيقات أن " كيلي إيمري" 36 سنة، كانت تقضي معظم وقتها في تعاطي المخدرات.

وكانت قد قتلت السيدة الأمريكية طفلها البالغ من العمر سنتين، بإطعامه الميثادون، وهي عبارة عن مادة مسكنة تنتمي لمجموعة من العلاجات تسمى "الأفيونات"، ليتهيأ لها الوقت لتعاطي المخدرات.

وكان قد حُكم على المرأة بالسجن لمدة 12 شهراً بعد اعترافها بالإهمال وإعطاء الطفل الجرعة التي أدت لوفاته. 

لكن أثبتت هيئة المحلفين أن السيدة سبق لها وأن أعطت مخدر الميثادون للطفل من قبل، ما رفع العقوبة لـ 6 سنوات، لكنها لم تواجه عقوبة القتل باعتبار أنها لم تكن تنوي قتل طفلها مباشرة، وأن ذلك ترتب عن الإهمال.

وأظهرت العينات التي أُخذت من دم وشعر الطفل أن المخدر قد سرى في جسده لفترة طويلة، وأن جسمه تعود عليه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نوم الحامل على ظهرها في الشهور الأخيرة يؤدي إلى ولادة طفل متوفي

    هو وهي

  • هذه المشاكل الجلدية لدى الرضع تستلزم استشارة الطبيب

    هو وهي

  • هكذا تتجنبين ارتفاع درجة الحرارة لدى طفلك

    هو وهي

  • للأم المسافرة جوًا.. 7 نصائح لصحة طفلك الرضيع

    هو وهي

إعلان

1266b7f0ce.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"