سيدة أمريكية قتلت طفلها بالمخدرات.. لتتوفى بنفس الطريقة بعد عامين

كتبت- ميرا ماهر:

عثر قبل أيام على أم بريطانية مدمنة للهيروين، ميتة في أحد الفنادق الصغيرة في فرانكلي في برمنجهام، بعد تعاطيها جرعة زائدة من مخدر استخدمته لتهدئة طفلها وإجباره على النوم منذ عامين.

وبحسب موقع العربية، أفادت التحقيقات أن " كيلي إيمري" 36 سنة، كانت تقضي معظم وقتها في تعاطي المخدرات.

وكانت قد قتلت السيدة الأمريكية طفلها البالغ من العمر سنتين، بإطعامه الميثادون، وهي عبارة عن مادة مسكنة تنتمي لمجموعة من العلاجات تسمى "الأفيونات"، ليتهيأ لها الوقت لتعاطي المخدرات.

وكان قد حُكم على المرأة بالسجن لمدة 12 شهراً بعد اعترافها بالإهمال وإعطاء الطفل الجرعة التي أدت لوفاته.

لكن أثبتت هيئة المحلفين أن السيدة سبق لها وأن أعطت مخدر الميثادون للطفل من قبل، ما رفع العقوبة لـ 6 سنوات، لكنها لم تواجه عقوبة القتل باعتبار أنها لم تكن تنوي قتل طفلها مباشرة، وأن ذلك ترتب عن الإهمال.

وأظهرت العينات التي أُخذت من دم وشعر الطفل أن المخدر قد سرى في جسده لفترة طويلة، وأن جسمه تعود عليه.