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بدء الاختبارات بمسابقة «ملكة جمال المحجبات».. و5 متنافسات على اللقب

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بدء الاختبارات بمسابقة «ملكة جمال المحجبات».. و5 متنافسات على اللقب بدء الاختبارات بمسابقة «ملكة جمال المحجبات».. و5 متنافسات على اللقب

التحرير

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عشرات من الفتيات يشتركن في مسابقة ملكة جمال المحجبات، للفوز بلقب "الملكة"، لإثبات أن الحجاب ليس عائقًا أمام أي مجال، وأن الجمال جمال الأخلاق الحسنة وليس فقط المظهر الخارجي.

مسابقة ملكة جمال المحجبات، فكرة أطلقتها "آية محمود" من عامين بهدف وضع الفتاة المحجبة في دائرة الضوء وإثبات أنها قادرة على دخول مسابقات والفوز تقول عنها: "الفكرة جاءت من منطلق الإيمان بحق الفتاة والسيدة المحجبة في العمل بأي مهنة تحلم بها، وممارسة حياتها بشكل طبيعي دون التعرض لمضايقات، أو تحجيم لقدرها بناء على ملابسها ونأمل أن تصل الفكرة لكل الناس، وحتى خارج ، وأن يعلم العالم كله أن حجاب الفتاة جزء من هويتها، ولا ينقص من تفكيرها أو شخصيتها شيئًا".

اللجنة الأولى - محافظة الاسكندرية

اشترك في مسابقة "ملكة جمال المحجبات" أكثر من 51 فتاة، جميعهن مروا باختبارات من قبل لجنة التحكيم المكونة من المذيعة "مروة سلام" ، والدكتور "محمود العفيفى" إخصائي السمنة والتغذية، والدكتور" أحمد أبوستيت" طبيب الأسنان، والمذيع" ممدوح الشناوي" والمذيعة "مي القاضي" ومصممة ملابس المحجبات "هبة قنصوة" و"غادة حمدان" مدير تسويق seven secret للعناية بالبشرة والجسم.

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اختارت لجنة التحكيم 5 فتيات من الـ51 فتاة بعد اقتناع بقدراتهن ومواهبهن وثقافتهن، لكونها المعاير الرئسية لاختيار ملكة جمال المحجبات، ومن المقرر أن يتم تصفية الـ5 فتيات إلى المرحلة الثانية التى ستنطلق في مدينة المنصورة، وهي المحافظة التي فازت منها ملكة الحجاب للموسم الثاني "سارة حورية".

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 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، ستخوض المرشحات تجربة معسكر تدريبي مكثف لتلقي العديد من الخبرات في مجال الموضة والأزياء والتغذية والتجميلال والإتكيت، وبعد ذلك تكون الحفلة النهائية لتتويج ملكة جمال الحجاب2017.

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التحرير

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