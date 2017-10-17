لماذا تضع قدميك خارج الغطاء أثناء النوم؟

كتب - هشام عواض:

اذا كنت ممن يفضلون عدم تغطية القدم أثناء النوم، تعرف على السبب وراء تلك العادة اليومية، خاصةً مع بداية فصل الشتاء واستخدام الأغطية أثناء النوم .

فسر الدكتور محمد عبد المنعم، استشاري الحساسية والمناعة، ارتفاع حرارة القدمين عن باقي الجسم وقال: "إن هناك عدة أسباب منها أن الأقدام لا تستطيع تعديل درجة حرارة الجسم، أي أنها لا تستطيع أن تكون بمثل درجة حرارة الجسم من حيث البرودة أو السخونة".

وأضاف "عبد المنعم"أن هناك سبب آخر يدفع الشخص لوضع قدميه خارج الغطاء وهو، إصابته بنوع من الحساسية ، تجعله لا يتحمل وضع غطاء على قدميه خاصة المصنوع من الصوف أو البوليستر أو المواد الصناعية الأخرى، التي تؤجج من الحساسية".