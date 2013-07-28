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ليبيا تغلق المعبر الحدودى مع مصر فى أعقاب فرار 1000 سجين ببنغازى

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ليبيا تغلق المعبر الحدودى مع مصر فى أعقاب فرار 1000 سجين ببنغازى ليبيا تغلق المعبر الحدودى مع مصر فى أعقاب فرار 1000 سجين ببنغازى

أعلن رئيس الليبية المؤقتة على زيدان مساء أمس السبت، إغلاق المعبر الحدودى مع واقتصار الحركة على دخول السلع والبضائع فقط فى أعقاب هروب أكثر من ألف سجين، من سجن فى مدينة بنغازى بشرقى ليبيا.

وقال زيدان فى مؤتمر صحفى مساء أمس السبت: "سيمنع الجميع من الخروج إلى حين التحقق من هوية كافة الأشخاص الفارين من سجن الكويفية فى بنغازي" وأضاف: سوف نبلغ السلطات المصرية عن أسماء الأشخاص المشتبه بهم حتى يتم القبض عليهم".

وتابع: "أبلغت السلطات السفير المصرى بهذا الأمر" وفر أكثر من ألف سجين من سجن الكويفية فى مدينة بنغازى بشرقى ليبيا فى أعقاب أعمال شغب شهدها السجن وذلك فى الساعات الأولى من صباح السبت.

وقتل ثلاثة من السجناء من قبل حراس السجن، ولكن السجناء تمكنوا من الفرار بمساعدة من سكان المنطقة المحيطة والذين كانوا لا يرغبون فى وجود هذا السجن فى حيهم.

واندلعت الاحتجاجات التى وفرت الغطاء لعملية الهروب فى أعقاب مقتل الناشط السياسى والحقوقى المحامى عبد السلام المسمارى فى بنغازى.

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مصر 365

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