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الخشت: مسابقات طلابية للنقاش حول وثيقة جامعة القاهرة للتنوير والثقافة

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مصراوي Masrawy

الخشت: مسابقات طلابية للنقاش حول وثيقة جامعة القاهرة للتنوير والثقافة

03:46 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الخشت: مسابقات طلابية للنقاش حول وثيقة جامعة القاهرة للتنوير والثقافة

محمد عثمان الخشت

كتبت- أسماء يحيى وعزة صقر:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مشاركة الطلاب في اجتماعات مجلس الثقافة والتنوير بالجامعة ضرورة، لافتًا لمشاركة 3 طلاب ممثلين للكليات العلمية والنظرية في الاجتماع الأخير، من بينهم طالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة وطالبان بكلية الطب.

وأضاف " الخشت" في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، على هامش المؤتمر الذي نظمته الجامعة ﻹعلان وثيقة الثقافة والتنوير في شكلها النهائي: "سنقوم بعمل ورش عمل وندوات للطلاب للنقاش حول الوثيقة، كما أننا سننظم مسابقات طلابية، للنقاش حول الوثيقة.

وأوضح، أنه سيكون هناك تصفيات بين الطلاب المتقدمين، والتحكيم سيكون وفقا لوجهة النظر الأفضل والالتزام بالمدة الزمنية المحددة، ومن ثم الحصول على الجائزة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، تعقد، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، ببهو قاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة؛ لإعلان وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير في شكلها النهائي.

كان ذلك بحضورعدد من الشخصيات الثقافية والعامة من أعضاء مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ومن بينهم الدكتور حسن الببلاوي، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور مراد وهبه، والكاتب يوسف القعيد، والدكتور سامي عبدالعزيز الخبير الإعلامي، والدكتور ثروت الخرباوي، والدكتورة ماريان عازر، والدكتورة رشا اسماعيل.

 

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