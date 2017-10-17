استمرار غلق المدارس في إيرلندا بسبب العاصفة "أوفيليا"

لندن - (د ب أ):

استمر اليوم الثلاثاء إغلاق المدارس في أنحاء إيرلندا، لليوم الثاني، وذلك بعد أن جلبت العاصفة "أوفيليا" رياحا قوية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ومازال هناك أكثر من 200 ألف شخص بدون كهرباء، بعد أن تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن 360 ألف منزل أمس الاثنين، بحسب ما قالته وسائل الاعلام المحلية وشبكات "إي إس بي" لإمداد الكهرباء.

واجتاحت العاصفة إيرلندا وانتقلت إلى غرب اسكتلندا وشمال ويلز ومناطق في شمال انجلترا، الليلة الماضية، إلا أن المكتب الوطني للارصاد الجوية أصدر تحذيرا من وصول عاصفة بحرية اليوم الثلاثاء.

وتوفيت امرأة في العقد الخامس من عمرها في جنوب شرق ايرلندا، عندما سقطت شجرة علىسيارتها بالقرب من قرية اجليش في ووترفورد، كما توفي رجل في حادث مماثل في وقت لاحق أمس الاثنين، بمنطقة دوندالك.

وأسفرت العاصفة عن سقوط ضحية أخرى بصورة غير مباشرة، عندما توفي رجل في العقد الثالث من عمره، متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء رفعه شجرة كانت قد سقطت في مقاطعة تيبيراري، أمس الاثنين.

من ناحية أخرى، ذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن قوة العاصفة بدأت تضعف مع تحركها تجاه الدول الاسكندنافية، إلا أنه حذر من أنه مازال من المتوقع هبوب رياح قوية اليوم.