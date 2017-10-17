أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

عاطلان يعتديان على عميد شرطة تدخل لإنقاذ فتاة من الاغتصاب في شارع بفيصل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عاطلان يعتديان على عميد شرطة تدخل لإنقاذ فتاة من الاغتصاب في شارع بفيصل

03:58 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

عاطلان يعتديان على عميد شرطة تدخل لإنقاذ فتاة من الاغتصاب في شارع بفيصل

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

تعدى عاطلان بالضرب والسب والشتم على عميد شرطة بشارع المستقبل بمنطقة فيصل، اليوم الثلاثاء.

وانتقل اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى محل البلاغ، يرافقه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، ونائبه اللواء رضا العمدة.

وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد هاني عجلان، من ضبط المتهمين.

وأوضحت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن مشاجرة وقعت بين الضابط والمتهمين؛ بسبب محاولتهم الاعتداء الجنسي على فتاة بالشارع، أطلق على إثرها الضابط 4 طلقات نارية، أسفرت عن إصابة أحد المتهمين بمنطقة الفخذ.

وأشارت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها- في تصريحات لمصراوي، إلى أنه تم إحالة الواقعة إلى نيابة الهرم التي تباشر التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مطاردة بشارع العشرين توقع بشقيقين سرقا حقيبة بداخلها 8 آلاف جنيه

    أخبار

  • مدير أمن الجيزة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بشارع العشرين في فيصل

    أخبار

  • مصدر: مصرع عميد شرطة بطلق ناري في ظروف غامضة داخل استراحته بالبحيرة

    أخبار

  • حريق محدود بمحل بويات بمنطقة فيصل

    أخبار

إعلان

d74f0b0997.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"