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"الداخلية" تكشف تفاصيل إعادة طفل مختطف لأهليته بأسيوط

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مصراوي Masrawy

"الداخلية" تكشف تفاصيل إعادة طفل مختطف لأهليته بأسيوط

03:44 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بأسيوط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في إعادة طفل مختطف إلى أهله سالماً، وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

كان مركز شرطة أبنوب بأسيوط قد تبلغ من المواطن "أبوالطيب أحمد" 35 سنة ، تاجر رخام ومقيم بدائرة المركز، عن تلقيه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص يفيد قيام مجهولين باختطاف نجله الطفل "عبدالرحمن" البالغ عمر 5 سنوات حال توجهه لإحدى دور الحضانة بالقرية محل سكنه رفقة كريمته "فاطمة" البالغة من العمر 7 سنوات تلميذة بالمدرسة الابتدائية بالقرية، وطلب منه فدية مالية قدرها 5 ملايين جنيه لإطلاق سراحه.

وعلى الفور، قامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث، لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة والعمل على إعادة الطفل سالماً لأهله .

ومن خلال التطبيق الجيد لبنود خطة البحث، نجحت أجهزة الأمن في تحديد المتهمين مصطفى ج. ق- وشهرته مصطفى حريقة- 31 سنة ، وزينهم ج. ق- شقيق المتهم الأول- 24 سنة ، وقرار ع. ق وشهرته جاد نجل عم المتهمين الأول والثاني، 23 سنة ، عامل ومقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وتحرير الطفل المختطف، وبحوزتهم فرد روسي محلي الصنع و5 طلقات من ذات العيار، ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وأقر المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على اختطاف الطفل لعلمهم بثراء عائلته ، وقاموا بمراقبته حال توجهه للحضانة والعودة منها، وقاموا بارتكاب الواقعة مستقلين الدراجة النارية المضبوطة ، والتوجه لمنطقة جبلية بناحية عرب القداديح بدائرة المركز، وتولي المتهم الثالث حراسة الطفل بالسلاح المضبوط .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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