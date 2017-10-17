محافظ دمياط: وقعت استمارة "علشان تبنيها" لاستكمال مشروعات الرئيس

دمياط - محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إنه وقع على استمارة "علشان تبنيها" لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لأنه يملك مشروعًا حقيقيًا يتمثل في بناء مؤسسات الدولة ولاستكمال المشاريع القومية التي أطلقها خلال الفترة المنقضية، لافتًا إلى أن الرئيس لا يدخر جهدًا في دعم التنمية رغم التحديات التي تواجهها الدولة.

وأضاف محافظ دمياط، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه على مستوى المحافظة جرى إطلاق مشروعات مهمة أبرزها تدشين مدينة الأثاث التي تعد نقلة في صناعة الموبليات ودعم العاملين بالمهنة والمهن التكميلية، فضلًا عن التسويق الدولي والاستفادة من الميكنة الحديثة جنبًا إلى جنب مع مهارة الصانع، مؤكدًا أن الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع فضلًا عن مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع دار مصر ومشروع إسكان مصر ومشروع التخلص من العشوائيات في منطقة الجربي إلى جانب الاهتمام بإزالة التعديات على بحيرة المنزلة.

وتابع: "كان الرئيس حريصا خلال زيارته المحافظة على تفعيل دور الدولة في تطبيق القانون وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين".

ودعا طه المصريين إلى التوحد والالتفاف حول القيادة السياسية لمواجهة قوى التطرف ومحاربة من يريدون النيل من الدولة المصرية، على حد قوله.

واستقبل محافظ دمياط، قبل أيام، وفدًا من حزب "مستقبل وطن" ووقع على استمارة حملة "علشان تبنيها"، بينما أعلن محمد سامي سليمان أمين حزب مستقبل وطن والمشرف على الحملة، تجميع 4 آلاف استمارة من أهالي المحافظة الذين يطالبون الرئيس بالترشح لفترة رئاسية ثانية، فضلا عن فتح 6 مقرات بمراكز الإقليم المختلفة لاستقبال المواطنين للتطوع وتوقيع الاستمارة.