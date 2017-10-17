منها «تويوتا HR» و«نيسان ليف».. 5 سيارات ننتظرها في معرض طوكيو الدولي

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ينظر إلى المعارض الدولية للسيارات على أنها المحافل الرئيسية التي تشهد الكشف عن موديلات جديدة وطرز مختلفة من حيث الشكل والمفهوم والإمكانات عن الإصدارات الموجودة فعليًا في الأسواق العالمية، والتي تحظى بشكل فعلي بتقدير عالمي واسع، الأمر الذي يجعلها دومًا محط أنظار شركاتها لتكون دومًا ضمن خطط التطوير.

وفي هذا السياق، نستعرض قائمة موقع "أوتو جايد" المتخصص في السيارات، لأفضل وأحدث الموديلات التي ستشارك في معرض طوكيو الدولي للسيارات.

تويوتا HR

تتحدى الشركة اليابانية العملاقة كافة نظرائها المشاركين في المعرض الدولي، بمفهوم اختباري جديد أكثر ميلًا للطابع الرياضي، خاصة أنه يعد واحدًا من الإصدارات القليلة التي تربط بين النمط الرياضي والموديلات الكهربائية، والتي تستغل ارتفاع الطلب على الإصدارات الكهربائية بتقديمها بطابع رياضي فريد.

تويوتا FJ كروزر

تعد استمرارًا للعديد من السيارات التي تقدمها الشركة في فئة "كروزر" والتي تملك شعبية واسعة على مستوى السيارات الرياضية كبيرة الحجم، والتي تلقى قبولًا واسعًا لدى عشاق الدفع الرباعي من جمهور السيارات على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يجعل الشركة اليابانية حريصة على إبقائها في تطور دائم بالمعرض الدولي.

نيسان ليف

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واحدة من أرقى الإصدارات الكهربائية التي تلقى قبولًا واسعًا لدى الأسواق العالمية، وتسعى الشركة اليابانية لإضافة العديد من التقنيات الخاصة بالقيادة الآلية في النسخة الأحدث من السيارة التي تم إصدارها منذ عدة أشهر لتكون ضمن موديلات "نيسان" لعام 2018.

نيسان 370Z

تمثل إصدارا رياضيا جديدًا ومغايرا لموديلات الشركة اليابانية كافة المصنوعة فعليًا في الأسواق العالمية، وتسعى في الوقت الحالي للاستفادة من المعرض الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو، لتكون واحدة من أفضل السيارات المعروضة في المحفل الدولي.

هوندا أوربان الكهربائية

تمثل نموذجا مغايرا لإنتاج الشركة اليابانية الشهيرة، ولكنه متفق مع سياساتها التسويقية التي دومًا ما تراهن على الإصدارات الغريبة بشكل فعلي، خاصة في ظل تخليها عن السيارة الكلاسيكية الخاصة بها "سيفيك".