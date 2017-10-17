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تضم مطبخا كاملا.. «شيف» يحصل على سيارة فاخرة من «لاند روفر» (صور)

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أهدت شركة "لاند روفر" البريطانية العملاقة، والمتخصصة في صناعة السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" ذات الحجم الكبير، إحدى سياراتها المزودة بإمكانات خارقة للطاهي الشهير جيمي أوليفر.

وحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن السيارة الفاخرة تحتوي على العديد من المميزات والإمكانات التي تساعد الطباخ الشهير على الطهي داخل السيارة، حيث تتيح له فرصة الشواء طهي الطعام وتسخين الزيت وتحميص الخبز وصناعة العجين.

وزودت الشركة البريطانية سيارتها المهداة لأوليفر بعدد من الإمكانات الأخرى، مثل إمكانية تحويل منصة الطبخ إلى مائدة عشاء وتسخين الخبز عن طريق محمصة بجوار ناقل الحركة، وأداة العجين في الواجهة الأمامية للسيارة ومنصة الطهي الرئيسية في التابلوه المقابل لقائدها.

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ولاقت السيارة إعجابا ودهشة كبيرين من جانب الطباخ العالمي، الذي أعرب عن سعادته الخاصة بالسيارة الرياضية الفاخرة، والتي تم تجهيزها بشكل خاص لتناسب استخدامه.

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