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«بيجو» تفشل في اختبار سيارتها التجارية «بارتنر»

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«بيجو» تفشل في اختبار سيارتها التجارية «بارتنر» «بيجو» تفشل في اختبار سيارتها التجارية «بارتنر»

التحرير

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فشلت شركة "بيجو" الفرنسية، خلال عملية تجربة سيارتها التجارية "بارتنر" بنسختها الأحدث والتي تستعد لإصدارها بشكل رسمي بحلول عام 2018 في الأسواق العالمية.

وحسب موقع "أوتو إيفلوشن"، فإن السيارة الحديثة أصدرت كميات كبيرة من الدخان أثناء عملية تجربتها بشكل رئيسي في إسبانيا، وهو الأمر الذي أثار شكوكا حول نجاح التجربة.

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وأصدرت السيارة كميات كبيرة من الدخان، في إشارة إلى خلل واضح في بعض الأمور الفنية الخاصة بالمحرك، التي أفقدته القدرة على الالتزام بالمعدلات المثالية للانبعاثات الكربونية من السيارة.

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التحرير

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