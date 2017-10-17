يوسف القعيد: هناك تصور لعودة جامعة القاهرة منارة للعلم كما كانت

كتبت- أسماء يحيى:

كشف الكاتب والروائي، يوسف القعيد، عن تقدمه الاجتماع القادم لمجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير، بتصور لكيفية مساهمة الثقافة المصرية والإنتاج الأدبي والعقلي في دعم بنود الوثيقة.

وأضاف " القعيد" في تصريح لمصراوي، على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته جامعة القاهرة اليوم؛ ﻹعلان بنود وثيقة التنوير والثقافة: "سيكون التصور حول كيفية دور المسرح والسينما والفلسفة الفكرية والرواية في التنوير بما يدفع الجامعة لتكون منارة للعلم كما كانت في السابق".

وعن مشاركة الطلاب في جلسات الحوار حول الوثيقة، أشار الكاتب الكبير، إلي مشاركة 3 من الطلاب في الاجتماع الأخير، وأعضاء المجلس سيجتمعون شهريا.

وتابع: "سيتقدم ثروت الخرباوي ورقة حول الوضع في سيناء، وتجدد العمليات التي تشهدها المنطقة في الاجتماع القادم".

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، عقدت مؤتمرا صحفيا، ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى؛ لإعلان وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير في شكلها النهائي.

حضر المؤتمر شخصيات ثقافية وعامة من أعضاء مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ومن بينهم الدكتور حسن الببلاوي، والإعلامي مفيد فوزي، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، وآخرون.

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