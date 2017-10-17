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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

03:39 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

هيئة ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 17 سفينة بالإضافة إلى 19 أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 170593 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21912 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2649 أطنان قمح، و90 سيارة بحمولة 4364 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 3000 طن يوريا و1666 طن فوسفات و4101 طن رمل زجاجي و2000 طن مولاس، وإعادة تصدير 500 طن ذرة و7922 طن صويا.

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