القبض على 3 مطلوبين للاتجار في المواد المخدرة بدمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

قاد اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط حملة موسعة على قرية الشعراء، أحد أبرز بؤر الاتجار في المواد المخدرة بالمحافظة، في حضور قوات من الأمن المركزي والبحث الجنائي، أسفرت عن القبض على 3 من المتهمين في قضايا اتجار ومطلوبين لدى جهات التحقيق.

وألقى رجال مباحث مركز دمياط، برئاسة الرائد محمد سمير رئيس المباحث مركز دمياط، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات برئاسة المقدم علي عامر رئيس المكتب، القبض على "شريف. س" و"حافظ. م" و"علي. م" وبحيازتهم كميات من "الهيروين" ومبالغ مالية من متحصلات البيع وهواتف محمولة.

وسادت حالة من الارتياح بين أهالي قرية الشعراء عقب إلقاء القبض على المتهمين، في الوقت الذي تعهد فيه مدير أمن دمياط بتطهيرها من تجارة المخدرات من خلال حملات مفاجئة وتكثيف التواجد الأمني.