تركيب 2400 كيلو متر سلك مغطى ومحول بطريق مطار سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، إنه تم تركيب 2400 كيلو من الأسلاك المعزولة بقرية أولاد سلامة بمركز ومدينة المنشاة، وصرف 28 كيلو متر سلك مغطى للوحدة المحلية لقرية أولاد سلامة وتوابعها وتم التركيب خلال خطة العام 2016/2017.

وأضاف صلاح عبدالباسط، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، أنه تم تركيب 80 عمود كهرباء بالمشتملات، ومحول 200 كليو وات على طريق المطار خط السير، وجاري استكمال طريق المطار بـ70 عمودًا ومحول 200 كيلو فولت آخرين.

وأوضح "المحافظ" أنه جرى إحلال وتجديد محولات الكهرباء، ورفع القدرة التحميلية، وإحلال وتجديد الأسلاك القديمة المتهالكة بأسلاك جديدة مغطاة بمعظم قرى ومركز ومدن المحافظة، وجاري استكمال عمليات الإحلال والتجديد ورفع القدرات بالقرى والمراكز المتبقية تباعًا، بالتعاون مع قطاع كهرباء سوهاج.