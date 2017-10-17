مدير أمن دمياط يتقدم مشيعي جثمان شهيد سيناء "عمر الشافعي" (صور)

دمياط - محمد إبراهيم:

شيع المئات من أهالي قرية السنانية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء جثمان شهيد الواجب الوطني عمر الشافعي، والذي قُتل خلال العمليات العسكرية التي شهدتها مدينة العريش بشمال سيناء، أمس الإثنين.

وتقدم صفوف المشيعين، اللواء إيهاب خيرت مدير أمن دمياط، نائبًا عن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ الإقليم، واللواء سامي حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية، في مشهد جنائزي مهيب وسط حالة من الحزن، عقب وصول جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه ملفوفًا بعلم مصر من مسجد القرية.

وردّد الأهالي هتافات منددة بالإرهاب، مطالبين بالقصاص العادل والثأر لأبنائنا الشهداء.