انطلق من «بكيزة وزغلول» وهذه علاقته بحمدي الميرغني.. 7 معلومات عن سليمان عيد

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قد تجده صديق البطل أو صاحب دور ثانوي، لكنه استطاع بخفة ظله وإيفيهاته العفوية أن يترك بصمة وعلامة مع الجمهور، الذي يخرج من الفيلم يردد الإفيه أو يستخدمه للتعليق على حدث في مواقع التواصل أو حياته اليومية.

1- ولد في 17 أكتوبر عام 1968.

2- يعتبر واحدا من أكثر الممثلين الموجودين على الساحة الفنية من حيث وفرة أدواره، حيث شارك فيما يقرب من 150 عملًا فنيًا.

3- كان أول ظهور له بدور صغير في مسلسل "بكيزة وزغلول" عام 1986، وظهر كبائع بمحل التريكو الذي تمتلكه زوزو نبيل بالمسلسل.

4- يعتبر فيلم "الإرهاب والكباب" بطولة الفنان "عادل إمام" عام 1992، بمثابة انطلاقة كبيرة له في السينما، حيث شارك الزعيم فيما بعد في فيلمي "طيور الظلام" و"النوم في العسل".

5- غلب على الكثير من أدواره الطابع الكوميدي، وشارك في الكثير من الأفلام السينمائية، من بينها "همام في أمستردام"، و"حمادة يلعب" و"ظرف طارق" و"ولاد البلد" و"بوحة" وغيرها.

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6- ابنه هو المطرب الشاب عبد الرحمن سليمان عيد، الذي يحظى بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوسامته وصوته العذب.

7- كشف الفنان حمدي الميرغني، نجم برنامج "مسرح مصر"، في وقت سابق عن صلة القرابة التي تجمعه بالفنان "سليمان عيد"، حيث نشر صورة لهما عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها: "أنا وخالي".