علاقته بجيهان فاضل وارتباطه بسلمى أبو ضيف.. 5 شائعات طاردت أحمد مالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رغم سنه الصغيرة؛ فإن ظهور الفنان أحمد مالك منذ البداية رافقه إطلاق الشائعات حول حياته الخاصة، رغم أنه نادر التحدث عنها، ومع تميزه في الأدوار التي قدمها بالفترة الأخيرة، ازدادت حدة الشائعات، خاصة تلك المرتبطة بدخوله في علاقات عاطفية مع زميلاته بالوسط الفني.

ونستعرض فيما يلي عددًا من الشائعات التي لاحقت أحمد مالك..

1- رامي مالك

في مايو الماضي، تداول بعض النشطاء عبر موقع "فيسبوك" منشورًا يزعم أن الفنان الأمريكي المصري الأصل "رامي مالك" هو الأخ غير الشقيق للفنان "أحمد مالك"، وهو ما أثار سخرية "أحمد" كثيرًا، في حين ردت والدته على المنشور، قائلة: "يجب أن نُجري فحص الحمض النووي".. فعلّق "أحمد": "ماما غادري صفحتي على فيسبوك"، وتابع: "باهزر، بس إنتي هيكون مالكيش دعوة بالموضوع".

2- جيهان فاضل

في يناير من العام الماضي، عقب اتهام الفنان "أحمد مالك" بإهانة الشرطة فيما عرف بـ"واقعة الواقي الذكري"، حيث قام مع مراسل أبلة فاهيتا "شادي أبو زيد"، بتوزيع واقيات ذكرية على شكل بالونات على رجال الشرطة، ما أثار موجة واسعة من الهجوم عليه، ووقتها دافعت عنه الفنانة "جيهان فاضل"، وأشيع أنه ابنها.

ومن خلال منشور لها عبر موقع "فيسبوك"، دافعت "جيهان" عن الشاب أحمد مالك، ونفت الشائعة، قائلة: "بجملة الهطل اللي الواحد عايش فيه.. أنا من امبارح بتشتم علشان ماعرفتش أربى ابني اللي هو أحمد مالك.. وتقريبا علشان طلعت مامته في مسلسل الشوارع الخلفية.. وأحب أقول للناس العسل دى بغض النظر عن رأيي في اللي عمله مالك.. مالك من أجدع وأجمل وأنضف الشباب اللي عرفتهم، ورغم إن كان عمره 15 سنة وقت الثورة لكن أرجل من ميت واحد من اللي بيشتموا فيه، وليا الفخر إن يتقال إنه ابني".

شاهد أيضا

3- جميلة عوض

منذ ظهورهما معًا في فيلم "هيبتا"، اعتقد الكثيرون أن الفنان "أحمد مالك" على علاقة عاطفية بالفنانة الشابة "جميلة عوض"، حفيدة الفنان الراحل محمد عوض، وهو ما نفته جميلة في تصريحات صحفية سابقة، حيث قالت: "مجرد شائعات انتشرت بسبب الدعاية الخاصة بفيلم هيبتا، لكن أحمد مجرد زميل عمل سعدت بالتعاون معه من خلال هذا الفيلم، ولا أنكر أن هذه الشائعات أزعجتني، لكنني في الوقت نفسه سعدت بوجود جمهور يملك القدرة على التفريق بين الحقيقة والتمثيل، فدعاية الفيلم لا علاقة لها بالواقع، والجميع تفهم ذلك، وهذه الشائعة اختفت بعد وقت قصير من ذيوعها، من دون أن يخرج أحد منا لنفيها".

4- الانتحار

في مايو من العام الماضي، أشيعت أنباء كاذبة حول انتحار فنان شاب من أعلى فندق "هيلتون" بالقاهرة، وزعم البعض أن هذا الشاب هو "أحمد مالك"، ولكنه نفى ذلك سريعًا، وقال في تصريحات صحفية سابقة إنها مجرد "شائعات وهمية"، على حد وصفه.

5- سلمى أبو ضيف

كانت آخر الشائعات التي طاردت الفنان "أحمد مالك"، ارتباطه بالفنانة الشابة "سلمى أبو ضيف"، التي شاركته في مسلسل "لا تطفئ الشمس" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، ولكن أثناء استضافته أمس الإثنين ببرنامج "من طقطق لسلامو عليكوا" مع باسم كميل وميرنا الهلباوي على راديو "إينرجي"، نفى "مالك" تلك الشائعات، موضحًا أنه غير مرتبط عاطفيًا حتى الآن، ولا تجمعه أي علاقة عاطفية بسلمى أبو ضيف.