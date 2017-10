تحب الغناء في الحمام وتتمنى تقديم دور الراقصة.. 41 معلومة عن «أمينة خليل»

رغم المشاهد الصغيرة التى قدمتها فى بداية مشوارها الفني، فإنها استطاعت فى غصون السنوات أن تلفت الأنظار إليها، وتحجز مكانا فى بطولة المسلسلات والأفلام، وتجسد عددا كبيرا من الشخصيات، أبرزها دورها فى مسلسل "جراند أوتيل" و"حتى لا تطفئ الشمس" وفيلم "الخلية" لتخطو أمنية خليل خطوات واثقة نحو النجومية والشهرة، وتستعرض "التحرير لايف" فى التقرير التالى 41 معلومة لا يعرفها الجمهور عن "أمينة خليل"، وفقا للقائها مع النسخة العربية من مجلة "Vogue" العالمية.

1- الأكل أكثر شىء تحب القيام يه.

2- الصيف الموسم المفضل لها.

3- تمتلك موهبة الرسم.

4- الجمعة أفضل يوم لها فى الأسبوع.

5- تستيقظ باكرا يوم الجمعة.

