تحب الغناء في الحمام وتتمنى تقديم دور الراقصة.. 41 معلومة عن «أمينة خليل»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رغم المشاهد الصغيرة التى قدمتها فى بداية مشوارها الفني، فإنها استطاعت فى غصون السنوات أن تلفت الأنظار إليها، وتحجز مكانا فى بطولة المسلسلات والأفلام، وتجسد عددا كبيرا من الشخصيات، أبرزها دورها فى مسلسل "جراند أوتيل" و"حتى لا تطفئ الشمس" وفيلم "الخلية" لتخطو أمنية خليل خطوات واثقة نحو النجومية والشهرة، وتستعرض "التحرير لايف" فى التقرير التالى 41 معلومة لا يعرفها الجمهور عن "أمينة خليل"، وفقا للقائها مع النسخة العربية من مجلة "Vogue" العالمية.

1- الأكل أكثر شىء تحب القيام يه.

2- الصيف الموسم المفضل لها.

3- تمتلك موهبة الرسم.

4- الجمعة أفضل يوم لها فى الأسبوع.

5- تستيقظ باكرا يوم الجمعة.

Proudly in @reemjanojewellery i've been obsessed with her pieces ! A true artist ! Thank you and keep going- im in looooovvvee with your work 👏🏽😍😘 A post shared by Amina Khalil (@aminakhalilofficial) on Oct 1, 2017 at 4:06am PDT

" />

6- فتح النوافذ وتشغيل الموسيقى وتناول القهوة.. طقوسها الصباحية.

7- تحب الغناء فى الحمام.

8- بارعة فى الطبخ.

9- أكلتها المفضلة المكرونة الإسباجيتي.

10- تحب القراءة عندما يتسنى لها الوقت.

11- آخر كتاب قرأته كان فى مجال المسرح.

12- فيلم "casablanca" المفضل لديها.

13- آخر فيلم شاهدته "الأصليين".

14- أكثر فيلم أبكاها "Serendipity".

15- ليس لديها أصدقاء مقربون من الوسط الفنى.

16- عدد صديقاتها خمس فتيات.

17- السفر دون حجز تذاكر ودون التخطيط لمكان بعينه، أكثر فعل مجنون قامت به مع صديقاتها.

18- تعشق أبناء شقيقتها "على وعمر".

19- "منمن" اسم الدلع.

20- تعشق البحر عن الجبال.

شاهد أيضا

21- الموبايل والهاند فري أهم أشياء تضعها فى حقيبتها.

22- تصف نفسها بـ"متوازنة.. باشتغل تحت ضغط.. مغامرة".

24- شعرها أكثر شىء تحبه فى نفسها.

25- تحب إسعاد الآخرين.

26- تتمنى أن تتخلص من عادة التأخير.

27- والدها مثلها الأعلى فى الحياة.

28- تتمنى العيش في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

29- ترغب في الزواج وإنجاب الأطفال.



30- تقول لنفسها دائما: "كل حاجة بتتحل".

31- تعتبر منة شلبي أفضل ممثلة عربية موهوبة.

32- تعتبر الفنانة منى زكي أكثر ممثلة أنيقة.

33- صديقتها "سندس" السبب وراء ابتسامتها فى وقت حزنها.

34- ليس لديها أحلام تتكرر.

35- تتتمنى تقديم دور راقصة شرقية.



36- تتذكر دائما لحظة ميلاد شقيقتها الصغرى، وتعتبره أحلى يوم فى حياتها.

37- تعلمت من الشهرة أن تبقى قدميها دائما على الأرض.

38- تخشى الفشل فى حياتها والشعور بالحزن.

39- "بنبونه" كلبتها أحلى هدية قدمت لها.

40- تحب قضاء الإجازة حول العالم وتتمنى السفر إلى باريس.

41- ترى نفسها بعد خمس سنوات فى مكان على البحر.