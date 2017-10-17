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المؤبد لطالب بتهمة حيازة أسلحة نارية بباب الشعرية

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مصراوي Masrawy

المؤبد لطالب بتهمة حيازة أسلحة نارية بباب الشعرية

03:23 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

المؤبد لطالب بتهمة حيازة أسلحة نارية بباب الشعرية

ارشيفية

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة "أحمد. م"، طالب، بالسجن المؤبد في اتهامه بإحراز سلاحين ناريين بمنطقة باب الشعرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، وعضوية المستشارين صلاح عبد الرحمن ومحمد عارف.

ونسبت النيابة للمتهم في القضية رقم 17040 لسنة 2017، حيازة بندقيتين خرطوش وآلي دون الحصول على التصريح بحملهما.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على "احمد. م" 24 سنة، في أحد الأكمنة بمدخل منطقة باب الشعرية، وعثر بداخل سيارته على سلاحين ناريين و14 طلقة حية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

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