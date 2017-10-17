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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر روسيا بدفع تعويض لزعيم معارض

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مصراوي Masrawy

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر بدفع تعويض لزعيم معارض

03:21 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر روسيا بدفع تعويض لزعيم معارض

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

موسكو - (د ب أ):

أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الروسية اليوم الثلاثاء بدفع تعويض يبلغ 55 ألف يورو (64 ألف دولار) لزعيم الاحتجاجات ألكسي نافالني، وأكثر من 20 ألف يورو لشقيقه السجين أوليج نافالني.

وأمرت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج في فرنسا مقرا لها بدفع هذه المبالغ تعويضا عما اعتبرته قرارا ظالما من محكمة روسية أدانت الأخوين بتهم فساد في قضية شملت الفرع الروسي من شركة "إيف روشيه" الفرنسية لمستحضرات التجميل.

ويقضي أوليج نافالني عقوبة سجن بناء على إدانته عام 2014 . ومن المفترض أن يطلق سراحه العام المقبل . وأدان ألكسي نافالني ،الذي صدر بحقه حكم مع وقف التنفيذ، القضية الروسية ووصفها بأنها محاولة لوقف طموحاته السياسية.

وأيدت المحكمة الأوروبية بالإجماع دعوى نافالني التي قال فيها إن القرار الروسي قد أساء تطبيق أحد القوانين لأنه اعتمد على "مصطلحات واسعة وغامضة"، حسب بيان المحكمة.

ويتحدى ألكسي نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ولكن على الأرجح لن يتمكن من المنافسة كمرشح بسبب مشكلات قانونية. وادين ألكسي نافالني أيضا باختلاس أموال من شركة "كيروفلز" الروسية الحكومية للأخشاب.

ومن المحتمل ألا تدفع روسيا التعويض للأخوين نافالني لأنه في أواخر عام 2015 ، صادق بوتين على قانون لتمكين بلاده من رفض أحكام محاكم دولية ، بما فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وينظر إلى هذا القانون ،الذي يقلل من مصداقية الدولة في الاتفاقيات الدولية، على نطاق واسع على أنه وسيلة من روسيا لتفادي الاضطرار لدفع مليارات اليورو في قضية كبرى تحيط بشركة "يوكوس" الروسية للنفط التي تم حلها.

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