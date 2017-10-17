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فرج عامر: سأتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية وكتائب التنظيمات الإرهابية

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مصراوي Masrawy

فرج عامر: سأتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية وكتائب التنظيمات الإرهابية

03:18 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

فرج عامر: سأتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية وكتائب التنظيمات الإرهابية

فرج عامر

كتب – محمود رمزي:

أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن عزمة التقدم بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وقال "عامر"، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الكتائب الإلكترونية لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التي خرجت جميعها من رحم جماعة الإخوان الإرهابية يجب مواجهتها بكل قوة وحسم بعد قيام الكتائب الإلكترونية بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية، وإن ذلك لن يكون إلا من خلال إقرار تشريع من البرلمان ينص صراحة على إقرار عقوبة الإعدام لجميع القائمين على الكتائب الإلكترونية الإرهابية

وأشاد عامر، بكفاءة أجهزة الأمن في ضبط العديد من القضايا الخاصة بالتحريض على الإرهاب والعنف ضد مؤسسات الدولة، وقضايا الابتزاز المادي والنصب على المواطنين من خلال المعلومات الدولية "الإنترنت

وأثنى رئيس لجنة الشباب والرياضة، على جهود أجهزة الأمن في ضبط 41 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ونجاح الأجهزة الأمنية عقب الاستعانة بالتقنيات الحديثة في السيطرة على 4 حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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