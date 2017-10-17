كرم جبر: رئيس الوزراء تعهد بحل مشكلات الصحف خلال 3 سنوات

كتب- محمد غايات:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن لقاءه بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ناقش تطوير الصحف القومية وتطوير المحتوى التحريري، فضلًا عن بحث الجانب المالي والإداري للمؤسسات القومية.

وأضاف جبر، في مؤتمر صحفي انعقد اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أعلن خلال اللقاء، دعمه للصحافة الوطنية ومساهمة الحكومة لتطوير المؤسسات القومية، مضيفًا أنه تم الاتفاق على الانتهاء من مشكلات الصحف خلال 3 سنوات، لافتًا إلى أن الدولة تضع حلول جذرية لها.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إطلاق بوابة إلكترونية كبيرة باللغة الإنجليزية لتواصل مع العالم الخارجي، على أن يتم الإعلان عنها خلال أسبوعين للرد على جميع الشائعات، بالإضافة إلى بعض الملفات الهامة مثل ملف حقوق الإنسان.

وأكد كرم جبر، أن ئيس الوزراء طالب بدراسة مشروع لتطوير وتحديث الصحافة ووسائل الطباعة لتكون مواكبة مع الصحف العالمية.