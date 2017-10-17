مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض مقتل فتاة الزاوية الحمراء

كتب – فتحي سليمان:

قال مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن فريق الأمن مازال مستمراً لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة مقطعة لـ 6 أجزاء بمنطقة الزاوية الحمراء، بساطور، لافتاً إلى أن الأمن اقترب من تحديد هوية الفتاة بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة والـ"DNA"، ومن ثم التوصل إلى القاتل.

وعثرت أجهزة الأمن في منتصف الشهر الماضي، على جثة لفتاة ممزقة لـ"6 أشلاء" ومُلقاة على حافة ترعة الإسماعيلية بالزاوية الحمراء، ما دفع اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث ضم نحو 20 ضابطاً من أقسام شرطة قطاع الشمال تم توزيعهم على 3 فرق بحث يقودها اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالعاصمة.

المعاينة الأولية لجثة الفتاة مجهولة الهوية، أفادت أنها في العقد الثالث من العمر، لم يتم العثور برفقة جثتها على أية أوراق ثبوتية أو متعلقات تكشف هويتها، ووُضعت داخل شنطة بلاستيكية سوداء اللون مقطعة عبارة عن (قدمين منفصلتين ورأس منفصل عن منطقة الصدر والرقبة ويدين منفصلتين). تقرير الأدلة الجنائية التي استعانت به فرق البحث لكشف تفاصيل الواقعة وضبط مرتكبيها؛ يؤكد أن الفتاة قُطعت بآلة حادة ثقيلة "ساطور".

أمرت النيابة العامة عقب معاينتها للجثة بنقلها إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA"، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وكشف ملابساتها والتوصل لهوية الجاني والمجني عليه.

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة إن فريق البحث المكون من المقدم عبد الرازق عادل رئيس مباحث الزاوية الحمراء، والنقباء محمد سلامة ومحمود كامل ومحمد عبد المحسن معاوني رئيس المباحث وضباط آخرين من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمديرية الأمن وقطاع مباحث شمال القاهرة ونحو 35 فرد شرطة وأمين بحث، قام بتصوير رأس المجني عليها ووجهها، ونشر تلك الصور على المديريات وأقسام الشرطة المختلفة على مستوى الجمهورية للتعرف عليها وكشف هويتها.