16 مليون جنيه لإزالة 800 ألف متر مكعب كثبان رملية بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن المهندس نصر محمد طبيخ، مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه جاري العمل بمشروع إزالة 800 ألف متر مكعب رمال بجميع شبكات الطرق بالمحافظة خاصة طريق الأربعين وطريق بغداد الأقصر بتكلفة 16 مليون جنيه.

وأضاف طبيخ، في بيان صحفي، أن أعمال الرفع تأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والتنسيق مع اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري لإزالة الكثبان الرملية للحد من الحوادث المتكررة بطرق المحافظة.

وفي نفس السياق، وجه محافظ الوادي الجديد، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بضرورة طرح الغرود الرملية المجاورة للطرق للشباب، لإستغلالها كفرص عمل لهم، وكذا طرح الأراضي المجاورة للغرود الرملية لزاعتها وذلك تشجيعا للإستثمار الزراعي وأيضا كحل للقضاء علي مشكلة زحف الرمال على القرى.