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بالصور - تشييع جنازة المجند "أحمد فايز" شهيد هجوم سيناء في البحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور - تشييع جنازة المجند "أحمد فايز" شهيد هجوم سيناء في البحيرة

03:20 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

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بالصور - افتتاح مؤتمر تربية النبات الحادي عشر بجامعة كفر الشيخ كفر الشيخ - إسلام عمار: افتتح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلا

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بالصور - افتتاح مؤتمر تربية النبات الحادي عشر بجامعة كفر الشيخ كفر

البحيرة – أحمد نصرة: 

شيع أهالي مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أحمد فايز طه الأفندي، أحد ضحايا الهجوم الإرهابي على كمين كرم القواديس، بشمال سيناء، في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، في مسقط رأسه بقرية منية عطية. 

وحضر الجنازة المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور، نائبًا عن المهندسة نادية عبده محافظ الإقيم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وردد المشاركون خلالها هتافات المنددة بالإرهاب، مطالبين بالقصاص لدماء شهداء الوطن الشرطة والقوات المسلحة.

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